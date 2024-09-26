Репродуктивную диспансеризацию прошли более 200 тысяч жителей Подмосковья

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Свыше 200 тысяч жителей Московской области прошли репродуктивную диспансеризацию с начала текущего года, такие обследования проводятся для людей в возрасте от 18 до 49 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Обследование репродуктивного здоровья — важный этап в прохождении диспансеризации. Всего в Московской области с начала года репродуктивную диспансеризацию уже прошли более 200 тысяч жителей», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.Репродуктивная диспансеризация женщин включает в себя УЗИ молочных желёз и органов малого таза, цитологическое исследование и консультацию акушера-гинеколога. Для мужчин есть консультация уролога, который в случае необходимости направит пациента на дополнительные исследования — анализ на инфекции, УЗИ предстательной железы и спермограмму.
Записаться на диспансеризацию жители Московской области могут в своей поликлинике, на портале «Здоровье», по телефону 122 или с помощью чат-бота в Telegram.
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