Подмосковные врачи достали из желудка 16-летней девушки зубную щётку

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Шестнадцатилетняя девушка поступила в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске с жалобами на боль в верхней части желудка и тошноту, диагностика показала, что причиной этому стала находящаяся в желудке зубная щётка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
На вопрос о том, как в желудке оказался инородный предмет, девушка ответила, что случайно проглотила щётку. Доставать её было решено с помощью эндоскопа.
Он пояснил, что эндоскопический метод позволяет извлекать инородные тела без разрезов — через естественные отверстия. После таких операций не возникают осложнения, и пациент быстро восстанавливается.
Сейчас прооперированную девушку уже выписали домой.
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«Мы извлекли зубную щетку через пищевод, используя специальный эндоскопический инструмент «Корзина Дормиа». Операция проводилась под наркозом. Она длилась 30 минут и прошла успешно», — сказал заведующий эндоскопическим отделением Александр Иноземцев.
Он пояснил, что эндоскопический метод позволяет извлекать инородные тела без разрезов — через естественные отверстия. После таких операций не возникают осложнения, и пациент быстро восстанавливается.
Сейчас прооперированную девушку уже выписали домой.
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Лев Каштанов