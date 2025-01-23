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В Подмосковье за год заготовили более 78 тонн крови и её компонентов

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Свыше 78,1 тонны крови и её компонентов сдали доноры в Московской области в 2024 году, что на 1,4 тонны больше, чем годом ранее, число доноров также выросло, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.


«В прошлом году более 78, 1 тонны крови и её компонентов сдали почти 60 тысяч человек: на 2,6 тыс. человек больше, чем в 2023 году. При этом около 18,7 тыс. доноров сдали кровь впервые. Кроме того, 689 жителей Подмосковья получили звание «Почётный донор России», — рассказал зампред правительства области — глава подмосковного Минздрава Максим Забелин.
Отмечается, что жители региона могут сделать донацию как в учреждениях службы крови, так и на выездных акциях. Подробная информация о донорстве в Подмосковье размещена на сайте Московского областного центра крови.

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#подмосковье
Подмосковные врачи достали из желудка 16-летней девушки зубную щётку
23 января 2025, 11:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Шестнадцатилетняя девушка поступила в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске с жалобами на боль в верхней части желудка и тошноту, диагностика показала, что причиной этому стала находящаяся в желудке зубная щётка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
На вопрос о том, как в желудке оказался инородный предмет, девушка ответила, что случайно проглотила щётку. Доставать её было решено с помощью эндоскопа.

«Мы извлекли зубную щетку через пищевод, используя специальный эндоскопический инструмент «Корзина Дормиа». Операция проводилась под наркозом. Она длилась 30 минут и прошла успешно», — сказал заведующий эндоскопическим отделением Александр Иноземцев.
Он пояснил, что эндоскопический метод позволяет извлекать инородные тела без разрезов — через естественные отверстия. После таких операций не возникают осложнения, и пациент быстро восстанавливается.

Сейчас прооперированную девушку уже выписали домой.

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#красногорск
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Дерматовенеролог Бойко объяснила, почему не работают шампуни от выпадения волос
23 января 2025, 11:26

Шампунь от выпадения волос может подействовать совсем не так эффективно, как описывают в рекламе, или не подействовать вовсе. Причины этого объяснила дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера (МОККВД) Ирина Бойко.
Она рассказала, что на выпадение волос влияет много различных факторов — от стресса и дефицита питательных средств до генетической предрасположенности, поэтому универсального лечения, помогающего абсолютно всем, быть не может.

«При выпадении волос следует обратиться к специалисту. Он проведёт диагностику, определит причину и назначит индивидуальный план лечения. Он может включать в себя прием витаминов, лекарств, физиотерапевтические процедуры, а также рекомендации по уходу», — сказала Ирина Бойко.
Она подчеркнула, что в лечении выпадения волос важен комплексный подход, и специальный шампунь, хоть и может быть полезен как вспомогательное средство, не является единственным решением проблем.

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#врач
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#московская область
#подмосковье
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Врачи Долгопрудненской больницы сохранили ногу пациенту с закупоркой артерий
22 января 2025, 18:35

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Рентгенэндовоскулярные хирурги Долгопрудненской больницы помогли сохранить ногу пациенту из Клина. Об этом сообщается на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».
51-летнего пациента привезла в приёмное отделение бригада скорой помощи. Он жаловался на боль, потерю чувствительности и покалывание правой ноги. Конечность стала холодной и посинела. Все симптомы и данные осмотра указывали на ослабление кровообращения.

Пациента с ишемией нижней конечности забрали в ренгенэндовоскулярную операционную на ангиографическое исследование. Оно выявило закупорку артерий голени.
«Мы выполнили механическую реканализацию и балонную ангиопластику артерий голени от устья. Ангиографический и клинический эффект оказался хорошим», – рассказал заведующий отделением рентгенэндовоскулярных методов диагностики и лечения Владимир Сорокин.
Суть операции – в том, к месту сужения кровеносного сосуда через особый проводник подводят катетер с баллончиком. Достигнув нужного места, баллон раздувается и принимает форму контуров сосуда. Просвет сосуда расширяется, достигая нормальных параметров, и кровоток восстанавливается.

Через два дня после пациента выписали под амбулаторное наблюдение по месту жительства. Боль прошла, нога стала тёплой и приняла обычный цвет.

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Онколог назвала основной фактор риска для рака легких
Онколог Шабинская: основным фактором риска для рака легких является курение
22 января 2025, 17:36

Фото: iStock/Mohammed Haneefa Nizamudeen

Основным фактором риска для развития рака легких является курение, так как табачный дым содержит множество канцерогенов. Об этом заявила врач-онколог Виктория Шабинская в беседе с RuNews24.ru.
Медик также перечислила симптомы рака легких — это хронический кашель, кровь в мокроте, одышка, длительная осиплость голоса, затруднение в глотании, часто повторяющиеся воспаления легких особенно одной локализации, боль в груди, необоснованная потеря веса.
«Массового скрининга по раку легкого нет. В частности, флюорография, проводимая ежегодно, не является методом скрининга для рака легких. Лучше всего в исследованиях себя зарекомендовало низкодозное КТ грудной клетки в высокорисковой когорте. <…> Маркеры в крови были бы удобным индикатором, однако на данный момент ни один не обладает достаточной чувствительностью и специфичностью для выявления ранних форм», — пояснила Шабинская.
Врач отметила, что на развитие болезни влияет «стаж» курильщика, количество пачек в день, тип продукта. Риск получить рак легких начинает снижаться, по ее информации, только через 5 лет после отказа от пагубной привычки, становясь такой же, как у некурящих, лишь через 15 лет.

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Врач раскрыла, кому чаще всего грозят обморожения и переохлаждения
Врач Шарашкина: с обморожениями чаще всего сталкиваются пожилые люди
22 января 2025, 17:21

Фото: iStock/zamrznutitonovi

С обморожениями и переохлаждениями чаще всего сталкиваются пожилые люди, так как имеют сердечно-сосудистые патологии, меньший объем мышечной ткани и низкий метаболизм. Об этом заявила врач-гериатр, кандидат медицинских наук Наталья Шарашкина, подчеркнув, что людям любого возраста не следует долго находиться на улице зимой.
«Долго находиться на улице зимой Наталья Шарашкина не рекомендует – это может привести к переохлаждению и даже обморожению. Но даже в сильные морозы не стоит отказываться от выхода на свежий воздух. Но прогулки должны быть максимально короткими», — пишет «Петербургский дневник».
Вместе с тем текущий январь в Москве уже претендует на звание самого теплого и самого бесснежного первого месяца зимы за всю историю наблюдений, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В беседе с АГН «Москва» синоптик отметила, что не было еще ни одного января в столице, когда не было снега.
«До конца января погода будет очень теплая, температура будет превышать норму на 7–8 градусов, поэтому прироста снега мы не ожидаем, а наоборот тот снег, который сейчас есть может растаять», — поделилась метеоролог.
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В Подмосковье в 2025 году завершат строительство и реконструкцию 30 медобъектов
22 января 2025, 13:56

Фото: istockphoto.com/Ninoon

Реконструкцию и строительство 30 объектов здравоохранения планируется завершить в 2025 году в Московской области, с список входят поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, станции скорой помощи и пр., сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Объекты вошли в нашу государственную программу на основании наказов жителей. (…) В частности, строится детская поликлиника на 400 посещений в Пушкинском округе, а в Ногинске будет открыта поликлиника на 500 посещений в смену. Депутаты совместно с жителями контролируют ход работ», — отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что в регионе уделяют большое внимание и качеству медицинских услуг. Для этого был запущен единый диспетчерский центр приёма вызовов на дом. Коме того, скоро жители получат возможность продлевать льготные рецепты через телемедицинские консультации. Эта мера поможет снизить нагрузку на первичное звено здравоохранения.

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#игорь брынцалов
#московская область
#подмосковье
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Врачи мобильного комплекса НИКИ детства провели за год около 150 выездов
22 января 2025, 12:56

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 150 выездов провели врачи мобильной бригады Научно-исследовательского клинического института детства в различные округа Московской области в2024 году, в ходе выездов они осмотрели около 11 тысяч юных пациентов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Выездные консультации помогают на ранней стадии выявить у ребёнка проблему со здоровьем. За 2024 год мобильный комплекс совершил 149 выездов в муниципалитеты региона. Бригада наших врачей осмотрела и проконсультировала почти 11 тысяч детей. 917 диагнозов мы выявили у детей впервые», — рассказал заведующий мобильным комплексом НИКИ детства Дмитрий Мухин.
Он добавил, что при выявлении проблемы врачи мобильного комплекса дают направление на более глубокую диагностику в Детский центр им. Рошаля или на госпитализацию в стационар НИКИ детства.

Бригада мобильного комплекса состоит из врачей узких специальностей: это эндокринолог, кардиолог, пульмонолог, нефролог, гастроэнтеролог, аллерголог, и специалист по УЗИ. Мобильный комплекс оснащён современной диагностической техникой.

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#врачи
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В Дубненской больнице назначили нового заведующего урологическим отделением
22 января 2025, 11:38

Берик Темирешов (фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна)

Заведующим урологическим отделением Дубненской больницы стал Берик Темирешов, ранее работавший в областной больнице Саратова и столичной «Коммунарке», общий стаж его работы составляет 15 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна.
«Берик Темирешов в 2010 году окончил Саратовский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». В ординатуре обучался по направлению «Урология», а в 2015 году прошёл переподготовку по специальности «Онкология». Работал урологом в областной больнице в Саратове, а также онкоурологом в московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Берик Темирешов владеет всеми видами диагностики и лечения урологических и онкоурологических заболеваний.

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Главный диетолог Подмосковья Пичугина описала влияние рациона на здоровье
22 января 2025, 10:54

Фото: iStock / nensuria

Неправильный выбор продуктов и нездоровые пищевые привычки повышают риск развития опасных неинфекционных заболеваний. Об этом сообщила главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина. Она рассказала, какие продукты предупреждают болезни, а какие их приближают.
«Среди заболеваний, которые может вызвать неправильное питание, – ожирение, сахарный диабет второго типа, инфаркт, инсульт, метаболический синдром, болезни желудка, печени, кишечника, других органов и систем. Так, значительно повышает вероятность заболеть сахарным диабетом второго типа избыточное потребление простых углеводов. Это все виды сахара и фруктозы, мучные и крахмалистые продукты, в меньшей степени – макароны и крупы», – пояснила Пичугина, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
По словам диетолога, углеводы превращаются в организме в глюкозу, которая при длительном избыточном потреблении снижает чувствительность клеток к инсулину.
«В этом случае поджелудочная железа начинает работать с перегрузкой, чтобы компенсировать повышенную потребность в инсулине. Со временем она истощается, и развивается диабет. Вывод прост: уменьшение в рационе количества добавленных углеводов снижает вероятность сахарного диабета и связанных с ним осложнений – разрушения сосудов, слепоты и хромоты», – отметила специалист.
Снизить риск развития инсульта и инфаркта из-за атеросклероза сосудов поможет исключение из рациона насыщенных жиров и трансжиров, которых много в фастфуде и кондитерских изделиях.
«Они повышают уровень холестерина и приводят к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах. Риск можно уменьшить, заменив вредные жиры на полезные – например, на оливковое масло, орехи и рыбу. Ежедневное потребление 30 граммов орехов снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30%. Увеличение в питании доли фруктов и овощей хотя бы на 200 г в день уменьшает риск развития инсульта», – уточнила врач.
Она добавила, что в рационе современных людей много переработанных продуктов и мало клетчатки.
«Такой дисбаланс может привести к проблемам с перевариванием пищи и запорам, увеличить риск развития рака кишечника. Полезно включать в рацион больше свежих овощей, фруктов и цельных злаков, которые помогают пищеварению и поддерживают здоровую микрофлору», – сказала Пичугина.
Она напомнила, что здоровым можно назвать только разнообразное и сбалансированное питание с достаточным количеством питательных веществ, микроэлементов и витаминов. Важно обеспечивать баланс белков, жиров и углеводов, пить достаточно воды и поддерживать физическую активность соответственно уровню здоровья и возрасту.

Как напомнили в подмосковном Минздраве, сейчас идёт Неделя профилактики неинфекционных заболеваний.

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#минздрав мо
#здоровье
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