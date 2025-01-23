В Подмосковье за год заготовили более 78 тонн крови и её компонентов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 78,1 тонны крови и её компонентов сдали доноры в Московской области в 2024 году, что на 1,4 тонны больше, чем годом ранее, число доноров также выросло, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В прошлом году более 78, 1 тонны крови и её компонентов сдали почти 60 тысяч человек: на 2,6 тыс. человек больше, чем в 2023 году. При этом около 18,7 тыс. доноров сдали кровь впервые. Кроме того, 689 жителей Подмосковья получили звание «Почётный донор России», — рассказал зампред правительства области — глава подмосковного Минздрава Максим Забелин.Отмечается, что жители региона могут сделать донацию как в учреждениях службы крови, так и на выездных акциях. Подробная информация о донорстве в Подмосковье размещена на сайте Московского областного центра крови.
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Лев Каштанов