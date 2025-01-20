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Роструд запустил новый индикатор риска для защиты прав медиков

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Роструд запускает новый индикатор риска, направленный на защиту прав работников медучреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Московской области.
«Индикатор будет отслеживать снижение зарплаты среди врачей, среднего и младшего медицинского персонала. Если заработная плата снижается у 25% сотрудников и более, этот показатель может сигнализировать о возможных нарушениях трудового законодательства. В таких случаях медицинская организация подлежит проверке инспекторов труда», индикатор говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что снижение зарплаты само по себе не всегда является нарушением. Есть объективные причины – например, длительное отсутствие сотрудника на работе из-за болезни, уход за ребёнком или переход на неполный рабочий день по собственной инициативе. Всё это учитывают при оценке ситуации.


«Индикатор поможет выявлять реальные проблемы в оплате труда медиков и защитить их права. Пример эффективности таких мер – опыт инспекторов труда Подмосковья, где благодаря использованию подобных индикаторов в прошлом году удалось восстановить права более чем 3,8 тыс. работников. Помимо этого, были выплачены долги по зарплате более чем на 50 млн рублей», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что инициатива направлена на обеспечение прозрачности и справедливости в сфере трудовых отношений, особенно в такой важной отрасли, как здравоохранение.

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#московская область
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Долгопрудненские врачи рассказали, как преодолеть сонный паралич
20 января 2025, 12:58

Фото: iStock / AndreyPopov

Врачи Долгопрудненской центральной городской больницы объяснили, что такое сонный паралич и рассказали, как с ним бороться.
«Сонный паралич – временный паралич мышц, который происходит при пробуждении или засыпании. Обычно он длится от нескольких секунд до нескольких минут. В это время человек не может двигаться или говорить, однако может видеть, слышать и думать», – говорится на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».
Сонный паралич может быть вызван рядом факторов, включая недостаток или неправильный режим сна, стресс, злоупотребление алкоголем. Ещё одна причина – некоторые медицинские состояния, такие как нарколепсия и синдром беспокойных ног.

Врачи советуют людям, испытывающим сонный паралич, не паниковать и попытаться справиться с этим состоянием.
«Постарайтесь расслабиться и не сопротивляйтесь параличу. Сосредоточьтесь на своём дыхании, старайтесь дышать медленно и глубоко. Попробуйте пошевелить пальцами рук или ног, а затем постепенно двигаться дальше по телу. Попытайтесь издать звук, даже если это будет просто стон или хрип. Если вы почувствуете, что можете пошевелиться, попробуйте встать с постели», – говорится в публикации.
Как отметили медики, сонный паралич может быть пугающим, однако важно помнить, что это временное состояние, и оно пройдет. Если же человек испытывает его регулярно, стоит обратиться к врачу.

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#минздрав мо
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#московская область
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В подмосковном Детском клиническом центре открыли отделение реабилитации
20 января 2025, 12:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля начало работать отделение реабилитации. Оно рассчитано на 30 коек круглосуточного пребывания, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Восстановительное лечение в отделении будут проходить пациенты, которые перенесли заболевания центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы и другие.
«Мы принимаем пациентов с ограничениями в моторной сфере, включая суставные нарушения, спастичность и трудности в самостоятельном передвижении. Работаем с детьми, испытывающими проблемы когнитивного спектра. Это, например, нарушения памяти, мышления и речи. В отделении занята мультидисциплинарная команда специалистов – психологи, массажисты, логопеды, эргоспециалисты», – рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации ДКЦ Галина Деревяшкина.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Как рассказали в министерстве, в отделении установлено современное оборудование – тренажёр с функцией биологической обратной связи, велотренажёр с электростимуляцией, антигравитационная дорожка и многое другое.

В подмосковном Минздраве подчеркнули, что реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На неё маленького пациента может направить лечащий врач после консультации с врачами Детского центра.

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#минздрав мо
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#врачи
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В МОЦОМДе за год провели более 8,2 тыс. малоинвазивных операций
20 января 2025, 12:28

Фото: istockphoto.com/Eugene Nekrasov

Свыше 8,2 тыс. малоинвазивных операций провели врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) в 2024 году — на 600 больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Малоинвазивная операция представляют из себя хирургическое вмешательство, при котором хирург делает небольшой разрез и использует камеру для проведение необходимых манипуляций. При малоинвазивных операциях пациент испытывает меньше боли, быстрее восстанавливается и меньше времени проводит в больнице», — пояснил заведующий отделением детской хирургии МОЦОМДа, главный внештатный детский хирург областного Минздрава Владимир Трунов.
Отмечается, что в числе малоинвазивных операций в детском отделении были проведены хирургические вмешательства по поводу порока развития прямой кишки, паразитарных кист органов грудной клетки и брюшной полости и пр.

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#минздрав мо
#хирург
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#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Диетолог назвала овощ, который продлевает жизнь
Диетолог Павлюк: перец продлевает жизнь, благодаря антиоксидантам
20 января 2025, 11:21

Фото: istockphoto/Jan Danek

Перец у россиян — одна из любимых добавок к различным блюдам. Он придает пище пикантный вкус, остроту и приятный аромат.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала, что красный перец имеет целебные свойства.

«Исследования показали, что варианты красного перца продлевают жизнь благодаря антиоксидантам, также в этом овоще много витаминов А, B, С», — сказала эксперт.

По ее словам, перец чили, черный перец можно добавлять в белковые блюда, супы, тефтели, в тушеные овощи.

«Перец в умеренных количествах очень полезен», — добавила Павлюк.

Ранее она рассказала, что от острой пищи стоит отказаться людям с проблемами ЖКТ, геморроем, аллергией и изжогой.

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Медицинский робот Светлана в прошлом году обработал около 6,8 млн звонков
20 января 2025, 11:05

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Функционирующий в Московской области голосовой помощник на основе искусственного интеллекта робот Светлана в прошлом году обработал около 6,8 млн звонков. Такие данные привёл зампред правительства – министр здравоохранения Москвоской области Максим Забелин.
Робот Светлана помогает обрабатывать входящие звонки по телефону 122. Он помогает вызвать врача на дом, записаться на приём или отменить запись. Светлана также приглашает на диспансеризацию, напоминает о визите к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учёте, обзванивает пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи, и просит дать оценку её работе.
«Мы продолжаем развивать искусственный интеллект в сфере здравоохранения. В прошлом году мы внедрили несколько новых функций. Например, робот Светлана может помочь отменить запись к медицинскому специалисту, записать на телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство. Всего в прошлом году голосовой помощник обработал почти 6,8 млн звонков», – сказал Забелин.
Как напомнили в Министерстве, голосовая помощница Светлана работает круглосуточно. Она может одновременно принимать до 600 звонков.

Помимо этого, записаться на приём к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, инфомат в поликлинике, а также через чат-бот Денис в Telegram.

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Диетолог раскрыла, какая пища вызывает проблемы с ЖКТ и геморрой
Диетолог Павлюк: острая пища вызывает проблемы с ЖКТ и геморрой
20 января 2025, 10:44

Фото: istockphoto/monticelllo

Острые специи и приправы пользуются большой популярностью среди россиян, потому что придают пище вкус и разнообразие. Но несут ли они в себе, помимо наслаждения, пользу?
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что острую пищу, не стоит употреблять тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом и изжогой.
«Также не стоит есть острое тем, у кого аллергия, например, на перец. Еще у многих из-за острого появляется геморрой, синдром раздражённого кишечника, диарейный синдром, жжение во время похода в туалет», — предупредила эксперт.

По ее словам, острую пищу при хорошей переносимости можно употреблять в умеренных количествах — пару раз в неделю.

«Остроту в виде, например, перца можно добавлять в белковые блюда для полезности, в супы, в овощи тушеные. Острая пища в умеренных количествах даже полезна», — добавила собеседница.

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#блюда
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#питание
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В Московской области начал работу ещё один цифровой маммограф
17 января 2025, 21:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Яхромском поликлиническом отделении Дмитровской больницы запустили новый цифровой маммограф, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Его закупили по нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
«Новый маммограф заменил устаревшее оборудование, уже не отвечавшее современным требованиям. Цифровой аппарат позволяет получать более детальное и качественное изображение, что повысит качество диагностики и точность проводимых исследований. Закупка нового маммографа обошлась более чем в 20,8 млн рублей», – пояснил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как напомнили в министерстве, пройти в регионе маммографию можно по направлению врача. Запись на приём доступна через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.

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#здоровье
#медицинское оборудование
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#минздрав мо
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В Долгопрудном спасли пациента с ножевым ранением и большой кровопотерей
17 января 2025, 20:05

Фото: пресс-служба Долгопрудненской больницы

Хирурги из Долгопрудноно спасли жителя Подмосковья с серьёзным ножевым ранением. В плевральной полости у него скопилось два литра крови, сообщили в пресс-службе Долгопрудненской больницы.
«34-летний мужчина в тяжёлом состояние был доставлен в приёмное отделение частным автомобилем через четыре часа после проникающего ножевого ранения. Из-за массивной потери крови наблюдалось состояние гемморагического шока – учащённое дыхание, спутанность сознания, бледность и шум в ушах. Врачи, быстро выполнив рентген, заметили воздух и жидкость в плевральной полости», – говорится в сообщении.
Пациент в жизнеугрожающем состоянии был срочно направлен в операционную. Сложная операция длилась около двух часов. Её проводили дежурные хирурги Гаджимурат Тагиров и Темирлан Арапаев вместе с анестезиологической бригадой.
«Проникающее на 6 см в грудь ранение указывало на повреждение плевральной полости и правого лёгкого. Воздух из него скопился внутри вместе с кровью из повреждённых периферических сосудов. После вскрытия грудной полости кровь была удалена, а кровоточащие сосуды ушиты. В плевральную полость установили дренажи», – рассказали в больнице.
Лёгкое расправилось. Ковопотерю восполнили перелитой эритроцитарной массой и плазмой.

Сейчас пациент лечится в обычной палате хирургического отделения. Его жизнь спасена, и врачи надеются на окончательное выздоровление.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
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#врачи
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#московская область
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В Московской области повысили выплаты по программе соцподдержки «Приведи друга»
17 января 2025, 17:31

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Максимальная сумма выплаты по программе «Приведи друга» повышена до 128 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. В Московской области сотрудники медучреждений могут получить премию за привлечение новых специалистов.
«В регионе действует много мер социальной поддержки медицинских работников как для уже работающих у нас специалистов, так и для тех, кто только трудоустроился. С начала года мы повысили выплаты по программе «Приведи друга». Теперь за привлечение врача, фельдшера или медсестры медработник может получить премию от 28 тыс. до 128 тыс. рублей. Размер зависит от специальности, категории и стажа привлечённого сотрудника», – пояснил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По данным министерства, в прошлом году по программе «Приведи друга» на работу в медучреждения Подмосковья устроились 638 медиков, а с начала текущего года – уже семь.

Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа: первая часть, 50%, – при трудоустройстве, ещё 50% – после трёх месяцев работы. Новый сотрудник должен быть устроен на основную должность на полную ставку и не должен работать в подмосковных медицинских организациях в предыдущие шесть месяцев.

В Минздраве напомнили, что в Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников. Это «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие. Всю информацию можно найти на сайте.

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#здравоохранение
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