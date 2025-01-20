Роструд запустил новый индикатор риска для защиты прав медиков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Роструд запускает новый индикатор риска, направленный на защиту прав работников медучреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Московской области.
«Индикатор будет отслеживать снижение зарплаты среди врачей, среднего и младшего медицинского персонала. Если заработная плата снижается у 25% сотрудников и более, этот показатель может сигнализировать о возможных нарушениях трудового законодательства. В таких случаях медицинская организация подлежит проверке инспекторов труда», индикатор говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что снижение зарплаты само по себе не всегда является нарушением. Есть объективные причины – например, длительное отсутствие сотрудника на работе из-за болезни, уход за ребёнком или переход на неполный рабочий день по собственной инициативе. Всё это учитывают при оценке ситуации.
«Индикатор поможет выявлять реальные проблемы в оплате труда медиков и защитить их права. Пример эффективности таких мер – опыт инспекторов труда Подмосковья, где благодаря использованию подобных индикаторов в прошлом году удалось восстановить права более чем 3,8 тыс. работников. Помимо этого, были выплачены долги по зарплате более чем на 50 млн рублей», – отметили в ведомстве.Там добавили, что инициатива направлена на обеспечение прозрачности и справедливости в сфере трудовых отношений, особенно в такой важной отрасли, как здравоохранение.
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Лора Луганская