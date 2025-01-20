В Подмосковье увеличивают доступность медпомощи населению

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Работа по увеличению доступности медицинской помощи жителям ведётся в Московской области, она включает несколько направлений, в том числе дальнейшее внедрение телемедицины и оптимизацию расписания приёма врачей. Об этом доложил в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и округов министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Для повышения доступности записи в поликлиники в 2024 году были проведены мероприятия, направленные на снижение нагрузки на участковых врачей и специалистов узких специальностей. Для этого во всех наших крупных поликлиниках и КДЦ было создано централизованное отделение первичной медико-санитарной помощи на дому, заработал единый диспетчерский центр приёма вызовов на дом, кабинеты неотложной помощи были открыты во всех структурных подразделениях и крупных амбулаториях с графиком работы 7 дней в неделю», — сказал Максим Забелин.Он также сообщил, что в регионе начали функционировать 23 кабинета выписки льготных лекарственных рецептов, расширена сеть кабинетов для пациентов с хронической сердечной недостаточностью, неинфекционными заболеваниями, а также открыты кабинеты по диагностике остроты зрения.
Кроме того, в Московской области расширяется перечень справок, которые можно получить без посещения врача. Если раньше в таком режиме можно было получить три вида справок, то теперь — восемь.
«Развивается и система телемедицинских консультаций. Сюда относится продление рецепта на льготный препарат, закрытие явки по диспансеризации, продление больничного листа и обращение по жалобам», — отметил Максим Забелин.Он добавил, что в регионе ведётся работа по внедрению нового стандарта расписаний приёма.
«Устанавливается дополнительный мониторинг за открытыми ячейками на запись. Например, расписание вручную начали корректировать в Люберцах. И одна только эта корректировка позволила вдвое снизить количество жалоб. Такой же положительный результат показал опыт в поликлинике в Химках и в пяти больницах области. (…) Эффективность корректировки расписания позволяет сделать вывод, что дефицит кадров в медицинских организациях не является критичным фактором для доступности медицинской помощи», — сказал Максим Забелин.Он подчеркнул, что уже в первом квартале текущего года этот проект планируется распространить на все медучреждения Московской области.
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