Новая поликлиника будет обслуживать более 80 тыс. жителей Лобни

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Новая взрослая поликлиника на 600 посещений в смену начала приём пациентов в Лобне. Помощь там будут получать более 80 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Поликлиника построена по программе модернизации первичного звена. Это позволило сделать медицинскую помощь ещё доступнее для жителей городского округа.
Сейчас приём пациентов в новой поликлинике ведут терапевты, а с 9 января начнут принимать узкопрофильные специалисты - офтальмолог, кардиолог, эндокринолог, ревматолог и другие. Пациентам будут доступны и телемедицинские консультации.
Поликлиника расположена по адресу: Лобня, улица Заречная, дом 15Е. Записаться на приём можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.
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Поликлиника построена по программе модернизации первичного звена. Это позволило сделать медицинскую помощь ещё доступнее для жителей городского округа.
«В здании оборудованы комфортные зоны ожидания приёма, установлена современная навигация. В поликлинике будут работать отделение реабилитации для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и неврологической патологией, дневной стационар на 59 коек с блоком для проведения малых хирургических вмешательств, женская консультация и другие», – рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас приём пациентов в новой поликлинике ведут терапевты, а с 9 января начнут принимать узкопрофильные специалисты - офтальмолог, кардиолог, эндокринолог, ревматолог и другие. Пациентам будут доступны и телемедицинские консультации.
Поликлиника расположена по адресу: Лобня, улица Заречная, дом 15Е. Записаться на приём можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.
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Лора Луганская