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В Ногинском колледже отпраздновали День здоровья

11 сентября 2024, 14:55
Фото: Министерство образования Московской области

Фото: Министерство образования Московской области

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В Ногинском колледже во всех корпусах прошёл традиционный День здоровья, приуроченный к антинаркотическому месяцу, сообщает Министерство образования Московской области.
Основная задача мероприятия — укрепление здоровья студентов, популяризация физической культуры и спорта как эффективных средств профилактики заболеваний, а также формирование духа здорового соперничества.

Студенты из каждого корпуса принимали участие в различных мероприятиях. В колледже состоялись спортивные соревнования, включая футбольный конкурс, отжимания, прыжки в длину, упражнения на пресс, прыжки на скакалке и баскетбольные матчи. Учащиеся также проверили свои знания на викторине, посвященной Олимпийским играм.



Кроме того, для студентов была проведена лекция на тему «Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и методы защиты», после чего состоялась викторина о вредных привычках.

В балашихинском корпусе колледжа прошла физкультурно-оздоровительная эстафета под названием «Стиль жизни — здоровье!». По словам представителей учебного заведения, все участники смогли испытать свои силы, продемонстрировать знания и зарядиться позитивной энергией.

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#подмосковье
В Коломне после ремонта открыли второй за несколько дней ФАП
11 сентября 2024, 12:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В посёлке Индустрия Коломенского городского округа завершили ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Это уже второй обновлённый в муниципалитете ФАП за несколько дней.
Медицинскую помощь в ФАПе будут получать более 1 тыс. человек, в том числе свыше 230 детей.
«Для жителей отдалённых территорий должна быть доступна качественная медицинская помощь. Поэтому мы уделяем такое внимание первичному звену и развитию сельской медицины. На прошлой неделе в городском округе после ремонта вновь заработал ФАП в деревне Зарудня. Сегодня принимать пациентов начал ФАП в посёлке Индустрия», - заявил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как отметили в министерстве, в ФАПе жители могут пройти осмотр врача и вакцинацию. Помимо этого, фельдшер ведёт диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, а при необходимости проводит диагностические обследования и записывает к профильным специалистам.

Записаться на приём в фельдшерско-акушерский пункт можно по телефону 122, а также на региональном портале госуслуг «Здоровье».

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#здоровье
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#фап
#коломна
#подмосковье
#московская область
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«Срывать и жевать»: Нутрициолог рассказал о пользе и вреде тыквы
Нутрициолог Пристанский: в тыкве много полезных масел и витамина С
11 сентября 2024, 12:28

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Бархатный сезон радует нас не только благоприятной погодой, но и созреванием семейства тыквенных. Рыжий круглый овощ любим многими, но все ли мы о нем знаем?
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» сообщил, что тыква издавна применяется не только в русской кухне, но и в натуральном лечении.

«Все наполнение тыквы используется при приготовлении блюд, семян, масел. Причем русский народ привык готовить ее не только как десерт с медом, но и с мясом, с кашами и так далее», — сообщил эксперт.

В ней, по мнению нутрициолога, большое количество рафинированных и нерафинированных масел, клетчатки, витамина С и витаминов группы B.

«Самый идеальный вариант — срывать с грядки и жевать, так мы получаем большое количество клетчатки. Но это не так вкусно. Оптимальный вариант — духовка. И можно добавить компоненты с сильной ароматикой, например, кунжутное масло, розмарин или тимьян, потому что сама тыква не такая насыщенная», — поделился эксперт.

Также нутрициолог отметил, что в тыкве очень полезны семечки и сделанные из них масла.

Про вред тыквы Роман Пристанский затруднился ответить, потому что практически не слышал о подобных противопоказаниях.

«Если у человека есть аллергия на цинк или индивидуальная непереносимость витамина С и группы Б, то, возможно нельзя тыкву. Но я о таком не слышал. Тыква чаще по вкусу не всем может подойти», — заключил собеседник.

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#кулинария
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Из ушей двух пациенток подмосковной больницы вытащили тараканов
11 сентября 2024, 11:47

Фото: iStock/Panlrob Samsuwan

Две женщины обратились с жалобами на проблемы со слухом в больницу города Видное Ленинского округа, у обеих пациенток причиной ухудшения здоровья стало заползшее в ухо насекомое, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Первой пациенткой была 32-летняя женщина, которая пожаловалась на шумы и шевеление в левом ухе. Во время сна ей в слуховой проход заполз таракан, вытрясти его женщина не смогла.

«При осмотре мы обнаружили в ухе рыжего таракана. Извлекли его с помощью специальных щипцов, промыли ухо раствором антисептика и отпустили пациентку домой», — рассказала врач-оториноларинголог Елизавета Новцева.
Она добавила, слуховой проход и барабанная перепонка пациентки не повредились.

Второй пациенткой с той же проблемой стала 63-летняя женщина. Ей во время сна таракан заполз в правое ухо. Она пыталась вымыть оттуда насекомое при помощи перекиси водорода. Таракана женщина убила, но вынуть из уха не смогла и через сутки обратилась за квалифицированной медицинской помощью.

«Осмотр показал, что таракан присох к барабанной перепонке, что осложнило извлечение. Насекомое оставалось в ухе даже после многократного промывания тёплым физраствором. Пришлось удались таракана по частям при помощи аспиратора», — сообщил оториноларинголог Рауль Тен.
Операция прошла успешно.

Врачи предупреждают, что при попадании в ухо инородного предмета или насекомого следует сразу обращаться к лору, потому что попытки решить проблему самостоятельно могут привести к потере слуха.

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#насекомые
#врачи
#медицина
#видное
#ленинский городской округ
#минздрав мо
#здравоохранение
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Почти 47 тысяч новорождённых прошли неонатальный скрининг в этом году
11 сентября 2024, 11:24

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московской области новорождённым детям проводится неонатальный скрининг на 36 заболеваний, который позволяет вовремя обнаружить детей из группы риска и начать соответствующее лечение и диспансерное наблюдение, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Обследование в первые дни жизни ребенка позволяет нам выявить генетические заболевания на ранней стадии и своевременно начать лечение. Только с начала года у нас в регионе обследование прошли 47 тыс. детей, из которых у 85 удалось вовремя выявить заболевания», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

Процедура заключается в заборе крови из пятки. Если обнаруживается отклонение от нормы, медицинский работник связывается с родителями для разъяснения дальнейших действий.

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#лечение
#заболевания
#новорождённые
#врачи
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье отмечены два случая заражения лихорадкой Западного Нила
11 сентября 2024, 10:52

Фото: istockphoto/martinatobolova

Два случая заражения лихорадкой Западного Нила были зафиксированы в подмосковном Домодедово. Это произошло впервые с 2018 года.
Об этом сетевому изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов. По словам медика, последняя крупная вспышка этого заболевания в России была отмечена в 1998 году в Волгоградской области. Специалист напомнил, что инфекция передаётся через укусы комаров, хотя изначальными переносчиками болезни являются птицы.

«Комары кусают птиц, а затем переносят лихорадку Западного Нила, когда кусают людей. Но от человека к человеку болезнь не передаётся», — подчеркнул Осипов.

Среди основных симптомов заболевания отмечается высокая температура, слабость и ломота в теле, резкая головная боль, рвота и нарушение стула, продолжил врач. Во время вспышки заболевания в Волгоградской области из 800 заболевших пациентов скончались 40 человек. В Московской области последний случай инфекции был отмечен в 2018 году. Сейчас в Домодедово выявлены два заболевших, заключил доктор Осипов.

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#температура
#врач
#комары
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Около 30 тыс. человек с начала года обучили в подмосковных школах диабета
11 сентября 2024, 10:52

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области работают более 160 школы для пациентов с сахарным диабетом. С начала года они приняли свыше 30 тыс. человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врачи рассказывают в этих школах о правильном питании, подсчёте углеводов, коррекции доз инсулина, инъекциях и анализе результатов измерения содержания сахара в крови.
«Сегодня в регионе открыто более 160 школ сахарного диабета. С начала года обучение в них прошли порядка 30 тыс. жителей Подмосковья, в том числе около 1,7 тыс. детей. Посещать школу важно для тех, кто впервые столкнулся с диагнозом и нуждается в информации и поддержке», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Пройти обучение в школе сахарного диабета может бесплатно любой житель Московской области с подтверждённым диагнозом. Для этого достаточно обратиться к лечащему врачу.

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Врач-дерматовенеролог рассказал как избавиться от бородавок

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав рф
#заболевания
#подмосковье
#московская область
#врачи
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Врач-дерматовенеролог Шаповал рассказала, как избавиться от бородавок
11 сентября 2024, 10:47

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Бородавки — это доброкачественные образования на коже и слизистых оболочках, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ). Они часто появляются на пальцах рук и ног, ладонях, предплечьях и подошвах стоп. Бородавки выглядят как наросты телесного или коричневого цвета с шероховатой или гладкой поверхностью. Они могут возникать в любом возрасте, но чаще встречаются у детей.
Существует много методов лечения бородавок. Вот некоторые из них:

  • Химические методы: использование местных препаратов с кислотами, противовирусными компонентами и другими активными веществами;
  • Криодеструкция: распространённый метод удаления бородавок с использованием жидкого азота;
  • Электрокоагуляция: воздействие на поражённый участок электрическим током;
  • Лазерная деструкция: этот метод похож на электрокоагуляцию, но вместо электрического тока используется лазерный луч.

«Выбор метода лечения бородавок зависит от индивидуальных особенностей каждого случая. Первоначально врач оценивает размеры, количество и расположение бородавок, а также их болезненность и влияние на психологическое состояние пациента, чтобы определить наиболее подходящий курс лечения или наблюдения», — рассказывает врач-дерматовенеролог Павлово-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Шаповал.

Для получения индивидуальных рекомендаций по этому вопросу вы можете обратиться в консультативно-диагностическое отделение ближайшего филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера. Запись доступна онлайн через портал «Здоровье».

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Врач-невролог Кацман объяснила, как распознать детский инсульт
11 сентября 2024, 09:27

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Детский инсульт приводит к стойкому или пожизненному неврологическому дефициту, нарушению нервно-психического развития, когнитивным и поведенческим расстройствам, а также повышает риск развития эпилепсии.
Существует два типа инсульта:

  1. Ишемический: нарушение кровоснабжения головного мозга из-за спазма или закупорки сосудов;
  2. Геморрагический: кровоизлияние в мозг;
Заболевание может возникнуть у ребёнка как внутриутробно или во время родов, так и в старшем возрасте. В последнее время в Детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) количество детей с ишемическим инсультом значительно превышает число пациентов с геморрагическим инсультом.

По мнению врача-невролога Татьяны Кацман, причинами инсульта у детей раннего возраста могут быть осложнения во время беременности матери, заболевания крови, генетические факторы, врождённые пороки сердца, аномалии головного мозга, последствия вирусных инфекций и системные заболевания.

Признаки инсульта могут включать нарушение речи, слабость в конечностях, головокружение, онемение лица, асимметрию лица, двоение в глазах, нарушение координации движений, потерю сознания и судороги. Трудности в диагностике инсульта связаны с тем, что он может маскироваться под другие заболевания.

«В отличие от взрослых, для которых более вероятны ишемические инсульты, вызванные закупоркой сосудов и недостатком кровоснабжения мозга, у детей не менее вероятна и другая разновидность инсульта — геморрагический. Он характеризуется кровоизлиянием в мозг и гибелью его тканей», — рассказала врач-невролог Детской больницы МОЦОМДа Татьяна Кацман.

В этих случаях нужно четко знать алгоритм действий, чтобы спасти своему ребенку жизнь, у которого появились признаки инсульта.

«Без промедления вызывайте скорую медицинскую помощь по телефону 112, если вы заметили у своего ребенка признаки инсульта. Не нужно надеяться на то, что все пройдет само по себе. Первые три часа с момента проявления симптомов — то время, когда лечение наиболее эффективно», — добавила доктор.
Быстрая госпитализация ребёнка повышает вероятность постановки правильного диагноза и начала соответствующего лечения. Эксперты МОЦОМДа рекомендуют родителям внимательно следить за здоровьем своих детей.

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#инсульт
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В Подмосковье с начала года онлайн оформлено 270 тыс. медицинских справок
10 сентября 2024, 22:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области с начала года жители оформили через интернет около 270 тыс. медицинских справок. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В режиме онлайн можно заказать такие документы, как справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у для абитуриентов, справка для получения путёвки на санаторно-курортное лечение 070/у. Также доступны для заказа выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей 076/у, санаторно-курортная карта для взрослых 072/у и справка для предоставления в спортивную секцию.
«Оформление необходимых справок в онлайн-формате позволяет не тратить время на дорогу в поликлинику. Жители могут получить готовый документ в электронном виде в несколько кликов. С начала года оформлено почти 270 тыс. медицинских справок», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

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#московская область
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