В Ногинском колледже отпраздновали День здоровья

Фото: Министерство образования Московской области
В Ногинском колледже во всех корпусах прошёл традиционный День здоровья, приуроченный к антинаркотическому месяцу, сообщает Министерство образования Московской области.
Основная задача мероприятия — укрепление здоровья студентов, популяризация физической культуры и спорта как эффективных средств профилактики заболеваний, а также формирование духа здорового соперничества.
Студенты из каждого корпуса принимали участие в различных мероприятиях. В колледже состоялись спортивные соревнования, включая футбольный конкурс, отжимания, прыжки в длину, упражнения на пресс, прыжки на скакалке и баскетбольные матчи. Учащиеся также проверили свои знания на викторине, посвященной Олимпийским играм.
Кроме того, для студентов была проведена лекция на тему «Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и методы защиты», после чего состоялась викторина о вредных привычках.
В балашихинском корпусе колледжа прошла физкультурно-оздоровительная эстафета под названием «Стиль жизни — здоровье!». По словам представителей учебного заведения, все участники смогли испытать свои силы, продемонстрировать знания и зарядиться позитивной энергией.
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Студенты из каждого корпуса принимали участие в различных мероприятиях. В колледже состоялись спортивные соревнования, включая футбольный конкурс, отжимания, прыжки в длину, упражнения на пресс, прыжки на скакалке и баскетбольные матчи. Учащиеся также проверили свои знания на викторине, посвященной Олимпийским играм.
Кроме того, для студентов была проведена лекция на тему «Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и методы защиты», после чего состоялась викторина о вредных привычках.
В балашихинском корпусе колледжа прошла физкультурно-оздоровительная эстафета под названием «Стиль жизни — здоровье!». По словам представителей учебного заведения, все участники смогли испытать свои силы, продемонстрировать знания и зарядиться позитивной энергией.
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Дайана Хусинова