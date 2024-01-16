В Петербурге офтальмологи сделают блокадникам и ветеранам 60 операций за день

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В Санкт-Петербургском филиале НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. Фёдорова 19 января сделают 60 операций по замене хрусталика глаза при катаракте жителям блокадного Ленинграда и ветеранам Великой Отечественной войны
Отмечается, что такое мероприятие приурочено к 81-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. При этом, это не будет разовой акцией.
Ранее подмосковные травматологи напомнили, что отсутствие разминки приводит к переломам. Сообщалось, что мальчик поступил в больницу с жалобами на сильную боль в колене после прыжков в высоту. В ходе осмотра врачи диагностировали у пациента отрыв бугристости большеберцовой кости.
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«Каждому блокаднику должно быть уделено особое внимание. Оперативное лечение катаракты может стать для них замечательным подарком, который значительно повысит качество их жизни», – приводит «Петербургский дневник» слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
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Мелисса Тимофеева