Врач раскрыл, при каких симптомах у ребёнка нужно срочно вызвать скорую помощь
Отоларинголог Алиев: затянувшийся отит у ребенка — повод срочно вызвать скорую
Острая боль в ухе и гной у ребенка могут указывать на опасные состояния, при которых необходима срочная госпитализация. Об этом предупредил детский отоларинголог «СМ-Клиника» для детей Алигусейн Алиев.
Он уточнил, что чаще всего боль в ушах возникает из-за отита.
«Поводом для срочной госпитализации являются следующие симптомы: кожа слухового прохода ярко-красная, отечная; сильные боли в ухе; больно жевать, говорить, двигать челюстью; возникают боли при надавливании на козелок. При таком течении заболевания капли попросту не попадут в слуховой проход из-за отека, мыть ухо при этом нельзя», — пояснил Алиев «Газете.Ru».
Врач добавил, что домашнее лечение в этом случае будет неэффективным, а воспаление будет распространяться в сторону барабанной перепонки и среднего уха, что вызовет осложнения.
При этом экстренная госпитализация необходима в случае, когда из уха вытекает гной, поскольку такое воспаление может распространиться вплоть до головного мозга и вызвать менингит.
В свою очередь эксперт «Росгосстрах Жизнь», директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта Гульнара Орлова рассказала «Известиям», что лечить ребёнка самостоятельно не стоит, а лучше обращаться к врачу.
«Один и тот же признак заболевания у детей может быть по разным причинам. Кашель бывает при вирусной инфекции, аллергии или бронхоспазме. Домашние "эксперименты" смазывают картину болезни, и врачу при осмотре сложнее оценить состояние», — объяснила специалист.
До прихода врача Орлова посоветовала обеспечить ребенку свежий воздух, тёплое питьё и спокойный режим. Температуру можно сбить жаропонижающими, рассчитав дозировку по инструкции. При затруднённом дыхании, судорогах, сыпи и рвоте необходимо немедленно вызвать скорую помощь.