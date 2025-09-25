Врач раскрыл, при каких симптомах у ребёнка нужно срочно вызвать скорую помощь

25 сентября 2025, 15:13

Отоларинголог Алиев: затянувшийся отит у ребенка — повод срочно вызвать скорую

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Острая боль в ухе и гной у ребенка могут указывать на опасные состояния, при которых необходима срочная госпитализация. Об этом предупредил детский отоларинголог «СМ-Клиника» для детей Алигусейн Алиев.





Он уточнил, что чаще всего боль в ушах возникает из-за отита.





«Поводом для срочной госпитализации являются следующие симптомы: кожа слухового прохода ярко-красная, отечная; сильные боли в ухе; больно жевать, говорить, двигать челюстью; возникают боли при надавливании на козелок. При таком течении заболевания капли попросту не попадут в слуховой проход из-за отека, мыть ухо при этом нельзя», — пояснил Алиев «Газете.Ru».

«Один и тот же признак заболевания у детей может быть по разным причинам. Кашель бывает при вирусной инфекции, аллергии или бронхоспазме. Домашние "эксперименты" смазывают картину болезни, и врачу при осмотре сложнее оценить состояние», — объяснила специалист.