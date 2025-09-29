Врач раскрыла, как быстро вылечить кашель
При влажном кашле нельзя использовать препараты, подавляющие его. Об этом предупредила доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, терапевт Юлия Якиманская.
По словам специалиста, кашель является симптомом, а не болезнью, и чтобы быстрее от него избавиться, необходимо действовать комплексно. Для начала важно определить вид кашля. Влажный сопровождается выделением мокроты, а сухой проявляется першением в горле.
Для лечения обоих видов кашля Якиманская порекомендовала пить много жидкости, например воду с лимоном или мёдом, травяные чаи, тёплое молоко, морсы и компоты. Кроме того, необходимо увлажнять воздух в помещении и проветривать его.
При влажном кашле можно принимать муколитики для разжижения густой мокроты и отхаркивающие препараты. Их должен выписать врач.
«Такое эффективное домашнее средство, как ингаляции, — лучший способ увлажнить дыхательные пути и доставить лекарство прямо к очагу воспаления. Ингаляции могут быть с физраствором или минеральной водой — это безопасно и очень эффективно для увлажнения. С отварами трав (ромашка, шалфей) или несколькими каплями эфирных масел (эвкалипт, пихта) — с осторожностью, если нет аллергии», — отметила врач в беседе с Life.ru.
Она также добавила, что при влажном кашле нельзя самостоятельно начинать употреблять антибиотики и противокашлевые препараты. По словам Якиманской, последние приводят к застою мокроты и развитию пневмонии. Кроме того, не стоит ставить горчичники и парить ноги, курить и употреблять алкоголь.
В случае, если кашель длится более семи дней, необходимо обратиться к врачу.