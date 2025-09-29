Достижения.рф

Врач раскрыла, как быстро вылечить кашель

Терапевт Якиманская: При влажном кашле нельзя пить противокашлевые препараты
Фото: iStock/Dima Berlin

При влажном кашле нельзя использовать препараты, подавляющие его. Об этом предупредила доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, терапевт Юлия Якиманская.



По словам специалиста, кашель является симптомом, а не болезнью, и чтобы быстрее от него избавиться, необходимо действовать комплексно. Для начала важно определить вид кашля. Влажный сопровождается выделением мокроты, а сухой проявляется першением в горле.

Для лечения обоих видов кашля Якиманская порекомендовала пить много жидкости, например воду с лимоном или мёдом, травяные чаи, тёплое молоко, морсы и компоты. Кроме того, необходимо увлажнять воздух в помещении и проветривать его.

При влажном кашле можно принимать муколитики для разжижения густой мокроты и отхаркивающие препараты. Их должен выписать врач.

«Такое эффективное домашнее средство, как ингаляции, — лучший способ увлажнить дыхательные пути и доставить лекарство прямо к очагу воспаления. Ингаляции могут быть с физраствором или минеральной водой — это безопасно и очень эффективно для увлажнения. С отварами трав (ромашка, шалфей) или несколькими каплями эфирных масел (эвкалипт, пихта) — с осторожностью, если нет аллергии», — отметила врач в беседе с Life.ru.

Она также добавила, что при влажном кашле нельзя самостоятельно начинать употреблять антибиотики и противокашлевые препараты. По словам Якиманской, последние приводят к застою мокроты и развитию пневмонии. Кроме того, не стоит ставить горчичники и парить ноги, курить и употреблять алкоголь.

В случае, если кашель длится более семи дней, необходимо обратиться к врачу.
Элина Позднякова

