Врач раскрыла, как быстро вылечить кашель

29 сентября 2025, 09:34

Терапевт Якиманская: При влажном кашле нельзя пить противокашлевые препараты

Фото: iStock/Dima Berlin

При влажном кашле нельзя использовать препараты, подавляющие его. Об этом предупредила доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, терапевт Юлия Якиманская.





По словам специалиста, кашель является симптомом, а не болезнью, и чтобы быстрее от него избавиться, необходимо действовать комплексно. Для начала важно определить вид кашля. Влажный сопровождается выделением мокроты, а сухой проявляется першением в горле.



Для лечения обоих видов кашля Якиманская порекомендовала пить много жидкости, например воду с лимоном или мёдом, травяные чаи, тёплое молоко, морсы и компоты. Кроме того, необходимо увлажнять воздух в помещении и проветривать его.



При влажном кашле можно принимать муколитики для разжижения густой мокроты и отхаркивающие препараты. Их должен выписать врач.





«Такое эффективное домашнее средство, как ингаляции, — лучший способ увлажнить дыхательные пути и доставить лекарство прямо к очагу воспаления. Ингаляции могут быть с физраствором или минеральной водой — это безопасно и очень эффективно для увлажнения. С отварами трав (ромашка, шалфей) или несколькими каплями эфирных масел (эвкалипт, пихта) — с осторожностью, если нет аллергии», — отметила врач в беседе с Life.ru.