Новосибирские учёные представили инновационную аппараты для реабилитации
В Новосибирске на крупнейшем форуме «Здравоохранение Сибири — 2025» учёные продемонстрировали новейшие технологии, меняющие подход к восстановительной медицине.
Один аппарат является многофункциональной лабораторией для восстановления пациентов.
«Это интеллектуальная система, которая в реальном времени собирает данные о мышечном усилии, амплитуде движения и физиологическом ответе пациента. Врач получает конкретные цифры: на сколько процентов увеличилась подвижность, как изменилась мышечная сила», — приводит Om1 Новосибирск слова эксперта.
Второй аппарат способен перевести реабилитацию в цифровое измерение. Так, упражнения можно превратить в увлекательную игру в виртуальной реальности. Такой метод позволит решить вопрос падения мотивации у пациента при длительном лечении.
Отмечается, что пациенты, которым сложно делать очередное упражнение, в виртуальном мире, например, спасают планету и концентрируются не на боли и усталости, а на игре, пока мозг и тело работают над восстановлением утраченных функций.