14 октября 2025, 11:50

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

В Санкт-Петербурге особое внимание уделяется профилактической медицине, росту рождаемости, увеличению средней продолжительности жизни и реабилитации ветеранов СВО. Об этом рассказал председатель городского Комитета по здравоохранению Андрей Сарана.





По его словам, все задачи Комитет выполняет в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».





«Во главу угла сейчас ставится профилактическая медицина, поэтому в первую очередь внимание будет уделено диспансеризации и профилактическим осмотрам. Мы понимаем, что любые вложенные в профилактику средства по итогу экономят гораздо больше резервов, чем лечение», — рассказал Сарана «Петербургскому дневнику».

«У нас на сегодняшний момент развернуты 52 кабинета психологической помощи для бойцов и членов их семей. Отдельной строкой в бюджете Санкт-Петербурга на сегодня значится протезирование зубов и санаторно-курортное лечение», — уточнил глава Комитета.

«За этот период в больницы и поликлиники региона уже доставили 429 новейших медицинских аппаратов и приборов. Ожидается, что до 20 декабря кузбасские врачи получат еще 6 единиц современной техники, что окончательно укрепит материальную базу здравоохранения», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.