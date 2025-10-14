В Петербурге уделяют большое внимание профилактической медицине
В Санкт-Петербурге особое внимание уделяется профилактической медицине, росту рождаемости, увеличению средней продолжительности жизни и реабилитации ветеранов СВО. Об этом рассказал председатель городского Комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
По его словам, все задачи Комитет выполняет в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Во главу угла сейчас ставится профилактическая медицина, поэтому в первую очередь внимание будет уделено диспансеризации и профилактическим осмотрам. Мы понимаем, что любые вложенные в профилактику средства по итогу экономят гораздо больше резервов, чем лечение», — рассказал Сарана «Петербургскому дневнику».
Он отметил, что важными направлениями деятельности Комитета являются рост рождаемости и увеличение средней продолжительности жизни населения.
Кроме того, для ветеранов СВО в городе предусмотрена двухэтапная диспансеризация. Для них предусмотрены консультация психотерапевта и других специалистов.
«У нас на сегодняшний момент развернуты 52 кабинета психологической помощи для бойцов и членов их семей. Отдельной строкой в бюджете Санкт-Петербурга на сегодня значится протезирование зубов и санаторно-курортное лечение», — уточнил глава Комитета.
В Петербурге медицинской реабилитацией российских бойцов занимаются четыре медучреждения.
Тем временем губернатор Кузбасса Илья Середюк заявил, что в регионе в текущем году внимание было уделено развитию медицины.
«За этот период в больницы и поликлиники региона уже доставили 429 новейших медицинских аппаратов и приборов. Ожидается, что до 20 декабря кузбасские врачи получат еще 6 единиц современной техники, что окончательно укрепит материальную базу здравоохранения», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.
Также идёт ремонт двух крупных поликлиник в Белове и Новокузнецке. А в посёлках и отдалённых уголках области построили и ввели в строй 32 новых модульных фельдшерско-акушерских пункта и амбулатории. До конца декабря планируют запустить еще 30, чтобы медпомощь была доступна каждому.