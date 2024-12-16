«Шар во влагалище»: Гинеколог назвала редкую женскую болезнь и причины ее появления

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Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» заявила, что абсцесс бартолиновой железы — заболевание очень редкое.
«Бартолиновая железа находится между большими и малыми половыми губами, и оттуда постепенно истекает слизь. Если по каким-то причинам железа закупоривается, то в ней начинается воспалительный процесс. Сначала воспаление размером с лесной орешек, потом с шарик, потом может распухнуть до грецкого ореха», — объяснила она.
Причиной воспаления, по словам врача, может быть низкий уровень иммунитета, сахарный диабет, депиляция, неправильное нижнее белье, дефекты гигиены или какие-то личные особенности здоровья.
«Абсцесс — это расплавление подкожно-жировой клетчатки, это тяжелый воспалительный процесс. Депиляцию иногда делают с повреждением кожного покрова, а это входные ворота для инфекции. Могла бельем натереть. Кружевное белье — это замечательно и шикарно, но его лучше надевать непосредственно перед интимным контактом», — рассказала врач.
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