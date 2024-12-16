«Шар во влагалище»: Гинеколог назвала редкую женскую болезнь и причины ее появления

Обильное застолье в России является важнейшей частью встречи Нового года, при этом из-за большой нагрузки на организм первые новогодние дни могут быть испорчены. О том, как отпраздновать Новый год и при этом сохранить хорошее самочувствие, рассказала главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.