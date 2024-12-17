В Московской области смертность от туберкулёза снизилась на 21,4%

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Московский областной клинический противотуберкулёзный диспансер активно работает над ранней диагностикой и лечением заболевания, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Благодаря раннему выявлению туберкулеза, его профилактике, своевременному лечению, информированию нам удалось достичь значительного снижения смертности от заболевания. Так, по итогам этого года смертность от туберкулеза в регионе снизилась на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.Ведущим медицинским учреждением, предоставляющим помощь пациентам с подтверждённым диагнозом туберкулёз и подозрением на него, является Московский областной клинический противотуберкулёзный диспансер. В его состав входят 12 филиалов, а также 28 амбулаторных отделений и фтизиатрических кабинетов при больницах.
Для круглосуточного обслуживания больных туберкулёзом в Московской области функционируют шесть стационаров с общим количеством коек 900. Следует отметить, что благодаря профессионализму медицинских работников Московский областной клинический противотуберкулёзный диспансер стал центром компетенции для медицинских организаций Московской области, которые в настоящее время проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.
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Дайана Хусинова