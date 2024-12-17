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В Московской области смертность от туберкулёза снизилась на 21,4%

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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Московский областной клинический противотуберкулёзный диспансер активно работает над ранней диагностикой и лечением заболевания, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Благодаря раннему выявлению туберкулеза, его профилактике, своевременному лечению, информированию нам удалось достичь значительного снижения смертности от заболевания. Так, по итогам этого года смертность от туберкулеза в регионе снизилась на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
Ведущим медицинским учреждением, предоставляющим помощь пациентам с подтверждённым диагнозом туберкулёз и подозрением на него, является Московский областной клинический противотуберкулёзный диспансер. В его состав входят 12 филиалов, а также 28 амбулаторных отделений и фтизиатрических кабинетов при больницах.



Для круглосуточного обслуживания больных туберкулёзом в Московской области функционируют шесть стационаров с общим количеством коек 900. Следует отметить, что благодаря профессионализму медицинских работников Московский областной клинический противотуберкулёзный диспансер стал центром компетенции для медицинских организаций Московской области, которые в настоящее время проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.

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Министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин посетил Красногорскую подстанцию скорой
17 декабря 2024, 11:06

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, главный врач скорой помощи Подмосковья Константин Маслов, председатель Профсоюза работников здравоохранения Нина Суслонова и первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина посетили Красногорскую подстанцию скорой помощи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Важно проводить такие встречи, чтобы знать и достижения, и болевые точки из первых уст. Сегодня мы обсудили много вопросов, часть из которых уже решаем, а другую часть — взяли в более детальную проработку», — отметил министр здравоохранения Московской области Забелин.
Во время встречи обсуждались вопросы обновления униформы (её закупка запланирована на начало 2025 года), обновления и ремонта автопарка машин скорой помощи, а также мер социальной поддержки.

Для сотрудников подстанции доступна многоканальная линия, по которой они могут обращаться для решения рабочих и организационных вопросов. Каждый день в Красногорске дежурят 21 бригада скорой помощи, в среднем здесь регистрируется около 250 обращений в сутки.

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«Шар во влагалище»: Гинеколог назвала редкую женскую болезнь и причины ее появления
Гинеколог Ерофеева: воспаление во влагалище распухает до размера грецкого ореха
16 декабря 2024, 18:38

Фото: iStock/Jomkwan

Женский организм непредсказуем, поэтому специалисты рекомендуют два раза в год посещать гинеколога, чтобы исключить всевозможные проблемы.
Читательница «Радио 1» рассказала редакции о своей злополучной ситуации, которая вызывает страх и беспокойство. В одну из ночей женщина нащупала у себя в паховой области опухоль в виде шара. Он болел и не давал покоя. Врачи долго не могли поставить диагноз, но потом выяснили — абсцесс бартолиновой железы.

Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» заявила, что абсцесс бартолиновой железы — заболевание очень редкое.

«Бартолиновая железа находится между большими и малыми половыми губами, и оттуда постепенно истекает слизь. Если по каким-то причинам железа закупоривается, то в ней начинается воспалительный процесс. Сначала воспаление размером с лесной орешек, потом с шарик, потом может распухнуть до грецкого ореха», — объяснила она.

Причиной воспаления, по словам врача, может быть низкий уровень иммунитета, сахарный диабет, депиляция, неправильное нижнее белье, дефекты гигиены или какие-то личные особенности здоровья.

«Абсцесс — это расплавление подкожно-жировой клетчатки, это тяжелый воспалительный процесс. Депиляцию иногда делают с повреждением кожного покрова, а это входные ворота для инфекции. Могла бельем натереть. Кружевное белье — это замечательно и шикарно, но его лучше надевать непосредственно перед интимным контактом», — рассказала врач.

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#гинеколог
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Диетолог рассказал об опасности трансжиров в молоке
Диетолог Кабанов: чрезмерное употребление трансжиров грозит диабетом и ожирением
16 декабря 2024, 18:28

Фото: iStock/Bohdan Bevz

Чрезмерное употребление трансжиров, которые содержатся, в том числе, в молочной продукции, грозит повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Об этом заявил диетолог-консультант Алексей Кабанов. По его словам, природные трансжиры также отрицательно сказываются на мужской и женской фертильности, уменьшая концентрацию и подвижность сперматозоидов.
«Наличие трансжиров в молоке, например, это неизбежный фактор, который следует учитывать при формировании рациона питания. Раньше мы не обращали внимание на этот аспект, но сейчас ученые всего мира бьют тревогу и доказывают вред чрезмерного употребления молочной продукции, как раз в связи с наличием в них насыщенных и трансжиров», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время для предотвращения того же сахарного диабета врачи советуют употреблять кофе. Как отметила врач-педиатр, член центра отраслевой экспертизы МАЙ Виктория Шурупова в разговоре с «Газетой.Ru», три чашки кофе в день играют важную роль в профилактике сахарного диабета второго типа и инсульта.
«Исследование охватило более 360 тысяч участников, которые регулярно употребляли кофе. Основываясь на их пищевых привычках и медицинских исследованиях, ученые обнаружили, что употребление от 200 до 300 мг кофеина ежедневно (примерно три стандартные чашки кофе) напрямую связано со снижением риска развития сахарного диабета и инсульта», — рассказала специалист.
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С начала года более 1,3 млн детей прошли профосмотры в учебных заведениях Подмосковья
16 декабря 2024, 17:02

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Жители Московской области, включая детей, могут пройти бесплатную диспансеризацию и профилактические осмотры, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Для удобства родителей дети могут проверить свое здоровье в образовательных учреждениях Подмосковья. Для этого бригады наших врачей выезжают в школы и детские сады региона, где проводят профилактические осмотры учащихся. Всего с начала года такие медицинские осмотры прошли уже более 1,3 млн детей», — сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Родители могут получить результаты обследований своих детей в электронном виде через портал государственных услуг Московской области. Информация доступна в электронной медицинской карте ребёнка в разделе «Здоровье».

Если у ребёнка есть подозрение на патологию, его направят в поликлинику для более тщательного обследования. Важно отметить, что информация о проведённом профилактическом осмотре будет доступна в личном кабинете в течение 45 дней.

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#минздрав мо
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В подразделениях Центра крови Московской области состоялись «Донорские субботы»
16 декабря 2024, 16:57

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В субботу 14 декабря пункты сдачи крови в Воскресенске, Орехово-Зуево и Подольске были открыты для желающих сдать кровь, которых оказалось около двухсот человек, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Среди них были как новички, так и доноры с опытом. Благодаря усилиям сотрудников обособленных структурных подразделений и заслуженным донорам удалось собрать ещё несколько десятков литров крови. Это означает, что каждая сданная капля крови подарит надежду на выздоровление тем пациентам, которые нуждаются в гемотрансфузионной терапии.

«Каждый участник донорской субботы стал частью доброго дела, сделал свой вклад в сохранение жизней. Собранная донорская кровь отправится в медучреждения Подмосковья для пострадавших в ДТП, пациентов с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больными онкологией и заболеваниями крови, новорожденными с различными патологиями», — сказала заведующая ОСП «Орехово-Зуево» Нина Беляева.

21 декабря донорская акция пройдёт в Щелкове, а 28 декабря доноров ждут в Московском областном центре крови по адресу ул. Металлургов, 37А с 8:00 до 14:00. Также мероприятия состоятся в подразделениях Подольска, Орехово-Зуево, Воскресенска и Щёлково с 8:00 до 13:00.

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#подмосковье
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В каширский посёлок Новосёлки приедет мобильный медицинский комплекс
16 декабря 2024, 16:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Проверить здоровье и привиться от гриппа в передвижном медицинском комплексе смогут жители посёлка Новосёлки в городском округе Кашира в среду, 18 декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мобильный медицинский комплекс позволяет нам охватить жителей удаленных территорий, где доступ к медицинским услугам зачастую ограничен», — сказал заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.
В рамках профилактического осмотра в передвижном комплексе пациентам предложат пройти анкетирование, антропометрию, измерить артериальное давление, сдать кровь на клинический анализ, проверить уровень глюкозы и холестерина, а также сделать ЭКГ. Кроме того, предусмотрен осмотр у терапевта.

Мобильный медицинский комплекс будет работать у дома №3 по Центральной улице с девяти утра до полудня. Желающие пройти осмотр должны будут взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

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#кашира
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#здравоохранение
#профилактика
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В Детском центре ребёнку удалили опухоль, из-за которой его постоянно тошнило
16 декабря 2024, 13:27

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске избавили мальчика от опухоли, из-за которой его не могли вылечить. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
«В ДКЦ экстренно поступил восьмилетний Самсон с жалобами на тошноту и рвоту. Мальчику стало плохо, но лекарства не помогали. Симптомы не проходили несколько дней. Врачи провели мальчику КТ и МРТ. Результаты показали образование правой гемисферы мозжечка диаметром около 5 см», – говорится в сообщении.
Нейрохирурги сделали пациенту на голове разрез кожи до 4 см, а затем с помощью микроскопа и нейрохирургических микроинструментов успешно удалили опухоль и наложили швы.

Фото: телеграм-канал ДКЦ

После операции тошнота и рвота больше не беспокоили мальчик, он быстро восстановился. На седьмые сутки ребёнку сняли швы и выписали домой.

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Заммэра Москвы Ракова призвала женщин оценить свой репродуктивный потенциал
16 декабря 2024, 12:28

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала женщин грамотно оценить свой репродуктивный потенциал, также отметим, что в 2024 году около 1,5 тысяч москвичек родили первого ребенка после 40 лет. По ее словам, развитие современной медицины создало иллюзию, что можно «немного подождать с материнством».
«Но сейчас мы прекрасно понимаем, что это, конечно же, не так. Организм каждой женщины уникальный, и то, что в одном возрасте могут одни, далеко не значит, что у тебя будет точно так же», — подчеркнула Ракова в интервью «Москве 24».
В то же время действительно невозможно не замечать уровень современной медицины и профессионализм врачей. К примеру, специалисты Морозовской детской городской клинической больницы спасли младенца с врожденной патологией легкого. Как сообщает АГН «Москва», ребенок не мог самостоятельно дышать из-за сжатого органа, потому торакальные хирурги экстренно прооперировали мальчика и спасли ему жизнь.
«Велеслав успешно завершил лечение в стационаре и сейчас находится под амбулаторным наблюдением врачей», — приводит издание заявление столичного департамента здравоохранения.
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Диетолог Пичугина рассказала, как сохранить здоровье за новогодним столом
16 декабря 2024, 11:51

Фото: istockphoto.com/undefined undefined

Обильное застолье в России является важнейшей частью встречи Нового года, при этом из-за большой нагрузки на организм первые новогодние дни могут быть испорчены. О том, как отпраздновать Новый год и при этом сохранить хорошее самочувствие, рассказала главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
«Если вы сами готовите новогодний стол, не делайте салаты в промышленных масштабах. И предпочтение следует отдать лёгким салатам из свежих овощей и зелени с заправкой из натурального йогурта, сметаны или растительного масла и смеси пряных трав. Птицу, мясо и рыбу лучше всего запекать и подавать с домашними соусами. А вместо покупных пирожных и тортов стоит подать фрукты или низкокалорийные десерты, например, ягодный сорбет», — сказала диетолог.
Она также посоветовала отказаться от газировки в пользу домашнего морса или простой воды.

«Несладкие напитки без газа замедляют поступление алкоголя в кровь, а газированные — ускоряют», — отметила Инна Пичугина.
Эксперт добавила, что если нет ограничений по здоровью, есть можно всё, главное — не переедать.

«Стол сервируйте небольшими тарелками: чем меньше тарелка, тем меньше вы съедите. А если собираетесь в ресторан или в гости, стоит слега перекусить перед выходом. Желательно также ограничить потребление копчёностей, колбасных изделий, маринованных и солёных овощей: в них много соли, что в сочетании с алкоголем может вызвать гипертонический криз», — пояснила диетолог.
Кроме того, она порекомендовала максимально сократить употребление жирных блюд или вовсе отказаться от них, так как вместе со спиртными напитками они могут спровоцировать приступ панкреатита.

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#минздрав мо
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#диетолог
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