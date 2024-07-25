Врач Иванов раскрыл целебные свойства крапивы

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Врач-эксперт Роман Иванов заявил, что крапива обладает витаминами A, C и K, минералами, такие как железо, кальций, магний, а также антиоксидантами, флавоноидами, каротиноидами.
«Имеются сведения о возможной пользе крапивы при лечении артрита, доброкачественной гиперплазии предстательной железы, сердечной недостаточности. Крапива уменьшает воспаление, помогает нормализовать артериальное давление и уровень сахара в крови. Крапива повышает уровень гемоглобина и оказывает общеукрепляющее действие на иммунную систему», — прокомментировал в беседе с «Известиями» врач.
Однако доктор предостерёг от употребления отваров растений некоторых людей, так как крапива наряду с полезными свойствами может вызвать аллергию.
До этого диетолог Полина Журавлева напомнила, почему в жару лучше пить горячий или тёплый чай, нежели холодную воду.
«Горячий или даже теплый чай расширяет сосуды, благодаря чему увеличивается теплоотдача. То есть тело потеет и охлаждается. Мы про это часто забываем, вообще природу пота забываем. На Востоке давно это поняли и пьют горячий чай. Это намного выгоднее, чем пытаться охладиться напитками со льдом», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.
Ранее Полина Журавлева заявляла, что среди продуктов своеобразным «наркотиком» является сахар.
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Мелисса Тимофеева