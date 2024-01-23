Нутрициолог Кузина объяснила, почему нельзя отказываться от белого хлеба

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Люди, выступающие за здоровое питание, массово отказываются от употребления белого хлеба в пищу, однако, на самом деле, делать этого не стоит, об этом рассказала нутрициолог Екатерина Кузина в интервью для aif.ru.
Кузина напомнила, что две основные причины, по которым люди решают исключить белый хлеб из своего рациона — это содержание в продукте простых углеводов и его высокий гликемический индекс (этот показатель является вредным для организма).
Однако, по словам нутрициолога, хлеб содержит массу полезных элементов, которые лучше всего усваиваются именно из этого продукта. К тому же, напомнила Кузина, хлеб включён в норму ВОЗ, организация рекомендуют употреблять его по 25 граммов в сутки.
Эксперт порекомендовала употреблять хлеб в подсушенном виде, есть изделия из ржаной муки, а лучше всего - научиться выпекать хлеб самостоятельно.
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«Именно поэтому в последнее время потребление хлебобулочных изделий снижается, а когда в 2019 году проводили опрос в пяти странах мира про мучные изделия, 39 процентов ответили, что это однозначно вредная пища», — подчеркнула Кузина.
Эксперт порекомендовала употреблять хлеб в подсушенном виде, есть изделия из ржаной муки, а лучше всего - научиться выпекать хлеб самостоятельно.
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Евгения Парфентьева