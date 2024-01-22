Коломенский врач Линовицкая, как избежать заражения гельминтозом в зимний период

Фото: Марина Анисимова
Профилактика гельминтоза в зимний период: паразитолог из Коломны рассказала о необходимых мерах предосторожности.об этом сообщил корреспондент.
Врач-преподаватель рассказала, что зимой увеличивается вероятность заболеть гельминтозом. Чаще всего это происходит через употребление мяса и рыбы.
Также она добавил, что часто человек может заразиться при употреблении суши, если производитель приобрел некачественную продукцию. Для избежания этого, следует проверять места продажи на наличие соответствующих сертификатов.
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«Как правило, личиночные стадии гельминтов содержатся в мясе в мышечной ткани. Если говорить о крупном рогатом скоте, это чаще всего возбудители цистицеркоза. Цистицерка в личиночной стадии попадает в организм, где развивается до половозрелой стадии и может достигать 15-17 метров в тонком отделе кишечника. <…> В целях профилактики заражения паразитами человека необходимо проводить тщательную обработку покупной мясной продукции», — отметила паразитолог.
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Мира Полтева