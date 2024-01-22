Коломенский врач Линовицкая, как избежать заражения гельминтозом в зимний период

В 2022 году в России было выявлено более 419 тысяч новых случаев ожирения. Об этом свидетельствуют данные из сборника Росстата «Здравоохранение в России-2023». В 2020 году врачи поставили 372 тысячи таких диагнозов, в 2021 году — 383 тысячи.