Нутрициолог назвала неожиданную причину истерики у ребенка
Детский нутрициолог Вероника Сергунина предупредила о негативном влиянии нездорового питания на психоэмоциональное состояние детей. По ее словам, употребление так называемой быстрой углеводной пищи провоцирует скачки уровня глюкозы в крови, что может стать причиной необоснованных истерик и перепадов настроения у ребенка.
Специалист пояснила, что в ответ на капризы многие родители предлагают детям сладости или печенье, чтобы их успокоить, пишет NEWS.ru. Однако это лишь усугубляет ситуацию, создавая «сахарные качели»: уровень сахара попеременно взлетает и падает, из-за чего самочувствие и настроение ребенка постоянно колеблются.
Кроме того, Сергунина отметила, что регулярное употребление чипсов, сухариков, конфет и другой ультрапереработанной пищи снижает интерес к полезным продуктам. В результате рацион ребенка обедняется, и организм начинает испытывать дефицит белка, клетчатки и других необходимых нутриентов.
Особую опасность, подчеркнула эксперт, представляют трансжиры, которые часто содержатся в подобных продуктах. Эти соединения наносят серьезный вред здоровью и даже запрещены к использованию в ряде стран. Нутрициолог призвала родителей внимательнее относиться к составу детского рациона, чтобы избежать как поведенческих проблем, так и долгосрочных последствий для организма.
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