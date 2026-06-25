Нутрициолог назвала неожиданную причину истерики у ребенка

25 июня 2026, 18:27

Нутрициолог Сергунина: от вредной еды дети более раздражительны

Фото: istockphoto/Nadezhda1906

Детский нутрициолог Вероника Сергунина предупредила о негативном влиянии нездорового питания на психоэмоциональное состояние детей. По ее словам, употребление так называемой быстрой углеводной пищи провоцирует скачки уровня глюкозы в крови, что может стать причиной необоснованных истерик и перепадов настроения у ребенка.