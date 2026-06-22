Врач-нутрициолог объяснила, как однообразные завтраки вредят здоровью

22 июня 2026, 13:04

Нутрициолог Чернышова: однообразные завтраки лишают человека питательных веществ

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

Многие привыкли начинать день с одного и того же блюда годами, но такой подход лишает организм важных микроэлементов, предупредила врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова. Она рекомендовала чередовать продукты и учитывать время года.





Как заявила NEWS.ru специалист, ежедневное повторение одного и того же завтрака негативно сказывается на здоровье, поскольку организм недополучает разнообразные питательные вещества. По её мнению, утренний приём пищи должен быть вариативным и по возможности включать сезонные продукты — например, свежие ягоды к творогу или каше, если нет медицинских противопоказаний. Специалист подчеркнула, что завтрак лучше готовить из свежих продуктов, а не из полуфабрикатов.

«Многие люди годами едят абсолютно один и тот же завтрак изо дня в день. Я против такого. Я считаю, что надо иметь хотя бы небольшой запас разных вариантов в рационе и обязательно включать сезонные продукты. <...> завтрак лучше не делать из полуфабрикатов, а из чего-то свежеприготовленного, и он должен быть разнообразный и сезонный», — поделилась Чернышова.

«Нам нужны белки, микроэлементы и минералы: железо, цинк, магний — все что угодно. В разных продуктах содержится разный набор полезных питательных веществ. Если мы едим всегда только овсянку, мы лишаем себя веществ, которых в овсянке нет или недостаточно. А если мы сегодня едим овсянку, завтра — яйцо, а послезавтра — творог, то мы добираем разные полезные вещества благодаря разнообразию своего рациона», — заключила Чернышова.