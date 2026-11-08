Нутрициолог назвала одну незаметно крадущую энергию в течение дня привычку
Нутрициолог Осинкина: привычка перекусывать сладким крадет энергию днем
Нутрициолог Людмила Осинкина рассказала, что на самочувствие человека в течение дня влияют не только продолжительность сна и уровень стресса, но и состав рациона. По ее словам, незаметно красть энергию могут перекусы сладким, пишет «Лента.ру».
Осинкина объяснила, что сладости дают лишь кратковременный прилив сил, который затем сменяется еще более сильной усталостью. После шоколадного батончика, сладкой выпечки или латте с сиропом действительно может появиться ощущение бодрости, поскольку простые углеводы быстро расщепляются и становятся доступным источником энергии для клеток, однако этот эффект недолговечен.
«Вскоре после перекуса сладостями организм с помощью инсулина начинает регулировать уровень глюкозы. Если после сладкого перекуса концентрация сахара в крови резко повышается, а затем быстро снижается, могут появиться слабость, сонливость, раздражительность и трудности с концентрацией внимания», — предупредила нутрициолог.Она добавила, что постоянно поддерживать бодрость с помощью сладостей не стоит: после очередного перекуса голод может вскоре вернуться, а вместе с ним и желание съесть что-нибудь еще. Кроме того, по словам Осинкиной, продукты с большим количеством добавленного сахара нередко содержат мало клетчатки и других питательных веществ.