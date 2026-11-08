Нутрициолог назвала одну незаметно крадущую энергию в течение дня привычку

08 ноября 2026, 16:27

Нутрициолог Осинкина: привычка перекусывать сладким крадет энергию днем

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Нутрициолог Людмила Осинкина рассказала, что на самочувствие человека в течение дня влияют не только продолжительность сна и уровень стресса, но и состав рациона. По ее словам, незаметно красть энергию могут перекусы сладким, пишет «Лента.ру».





Осинкина объяснила, что сладости дают лишь кратковременный прилив сил, который затем сменяется еще более сильной усталостью. После шоколадного батончика, сладкой выпечки или латте с сиропом действительно может появиться ощущение бодрости, поскольку простые углеводы быстро расщепляются и становятся доступным источником энергии для клеток, однако этот эффект недолговечен.



