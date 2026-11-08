Врач назвала неожиданную причину онемения рук по ночам
Невролог Лавренова: ночное онемение рук чаще всего вызывает туннельный синдром
Невролог Мария Лавренова сообщила, что ночное онемение рук чаще всего вызывает туннельный синдром, а не проблемы с позвоночником.
В беседе с RT специалист заявила, что ночью люди подгибают запястья или лежат на руке и сдавливают нерв.
«Симптомы при этом возникают в покое и часто будят человека: может возникать онемение, жжение, покалывание. Механизм прост: нерв получает раздражающее воздействие в локтевом или запястном канале. При запястном синдроме немеют большой, указательный, средний пальцы и половина безымянного, при локтевом — безымянный и мизинец», — пояснила врач.Лавренова добавила, что грыжа диска в шее тоже даёт онемение пальцев, но картина отличается: симптомы непостоянны, связаны с движением шеи и обычно сопровождаются болью от шеи в руку.
По словам эксперта, при туннельных синдромах боли в шее нет, а онемение чётко локализуется в зоне нерва. Диагноз ставит врач после осмотра: при подозрении на грыжу может понадобиться МРТ, при туннельном синдроме — электронейромиография.