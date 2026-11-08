Врач назвала неожиданную причину онемения рук по ночам

08 ноября 2026, 08:17

Невролог Лавренова: ночное онемение рук чаще всего вызывает туннельный синдром

Фото: Istock/Tinnakorn Jorruang

Невролог Мария Лавренова сообщила, что ночное онемение рук чаще всего вызывает туннельный синдром, а не проблемы с позвоночником.





В беседе с RT специалист заявила, что ночью люди подгибают запястья или лежат на руке и сдавливают нерв.

«Симптомы при этом возникают в покое и часто будят человека: может возникать онемение, жжение, покалывание. Механизм прост: нерв получает раздражающее воздействие в локтевом или запястном канале. При запястном синдроме немеют большой, указательный, средний пальцы и половина безымянного, при локтевом — безымянный и мизинец», — пояснила врач.