Нутрициолог Ломкова: Лучше употреблять лёгкие источники белка

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Нутрициолог, руководитель научно-методического департамента Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН) Юлия Ломкова заявила, что полезный ужин включает в себя лёгкие источники белка.
К таким продуктам эксперт отнесла нежирные сорта рыбы, мяса, креветки и яйца являются отличным вариантом на ужин.
Она также рекомендовала употреблять качественные продукты, избегая обработанных и высококалорийных продуктов.
Ранее гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова заявила, что тяга к сладкому может говорить о недостатке позитивных эмоций.
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«Есть основные правила в ужине. Первый — разнообразие в питании. Включайте продукты из разных пищевых групп, чтобы обеспечить организм необходимыми веществами. Важно соблюдать и умеренность в размере порций. Контролируйте количество пищи. Учитывайте сбалансированное сочетание питательных веществ», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.
Ранее гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова заявила, что тяга к сладкому может говорить о недостатке позитивных эмоций.
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Мелисса Тимофеева