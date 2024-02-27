«Опасность и польза»: эксперт рассказала, как капуста влияет организм людей старше 50 лет

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что капусту не стоит употреблять пожилым людям и пациентам с заболеваниями ЖКТ.
Она отметила, что не стоит есть капусту при панкреатите, гастрите и язве желудка. Также стоит избегать этот овощ людям, страдающим от болезней щитовидной железы. Эксперт поясница, что при гипотиреозе снижается выработка гормонов, капуста же замедляет этот процесс еще сильнее.
«Но если человек находится на гормонозаместительной терапии, то у него этот дефицит компенсируется», — отметила врач.
Она отметила, что капуста полезна для похудения как в сыром виде, так и в тушеном или квашеном. По словам Соломатиной, в квашеной капусте содержится тартроновая кислота, которая блокирует переход углеводов в жир. Помимо этого, она обеспечивает клетки энергией и улучшает метаболические процессы. Тушеная капуста хорошо насыщает организм, а также замедляет активность гормона голода — грелина.
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