Нутрициолог ответила, что наиболее всего вредно для здоровья
Нутрициолог Лясковская: алкоголь больше всего вреден для здоровья
Правило «все хорошо в меру» применимо не ко всем продуктам, предупредила нутрициолог и детский нутрициолог Наталья Лясковская. По ее словам, даже небольшое количество алкоголя может негативно влиять на организм, пишет «Лента.ру».
Лясковская отметила, что для остальных продуктов при отсутствии медицинских противопоказаний основным принципом остается разнообразное и сбалансированное питание. Здоровым людям без хронических заболеваний и избыточного веса, по ее словам, не стоит без объективных причин исключать из рациона отдельные продукты или целые пищевые группы.
«Любая доза алкоголя вредна для организма», — заявила специалист.Эксперт подчеркнула, что ограничения в питании должны быть обоснованы состоянием здоровья и назначаться врачом. Для составления сбалансированного рациона нутрициолог рекомендовала ориентироваться на принцип «гарвардской тарелки» и средиземноморский тип питания. Согласно этой модели, около половины тарелки должны занимать овощи и фрукты, четверть — источники белка, еще четверть — сложные, или «долгие», углеводы. При этом специалист посоветовала отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам, однако не ограничиваться исключительно ими.