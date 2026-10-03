Нутрициолог ответила, что наиболее всего вредно для здоровья

03 октября 2026, 12:00

Нутрициолог Лясковская: алкоголь больше всего вреден для здоровья

Фото: istockphoto/celsopupo

Правило «все хорошо в меру» применимо не ко всем продуктам, предупредила нутрициолог и детский нутрициолог Наталья Лясковская. По ее словам, даже небольшое количество алкоголя может негативно влиять на организм, пишет «Лента.ру».





Лясковская отметила, что для остальных продуктов при отсутствии медицинских противопоказаний основным принципом остается разнообразное и сбалансированное питание. Здоровым людям без хронических заболеваний и избыточного веса, по ее словам, не стоит без объективных причин исключать из рациона отдельные продукты или целые пищевые группы.



