Нутрициолог ответила, к чему приводит сон на голодный желудок

15 августа 2026, 20:37

Нутрициолог Желянина: сон на голодный желудок ведет к хроническому недосыпу

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Нутрициолог Елена Желянина предупредила о серьезных рисках для здоровья, связанных с ощущением голода перед сном. Об этом стало известно 14 августа.