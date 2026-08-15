Нутрициолог ответила, к чему приводит сон на голодный желудок
Нутрициолог Елена Желянина предупредила о серьезных рисках для здоровья, связанных с ощущением голода перед сном. Об этом стало известно 14 августа.
По ее словам, попытки засыпать на пустой желудок могут обернуться хроническим недосыпом, который, в свою очередь, провоцирует повышение аппетита и непреодолимую тягу к сладкому, пишет NEWS.ru. Специалист подчеркнула, что подобный подход не только не способствует похудению, но и нарушает гормональную регуляцию, затрудняя процесс снижения веса.
Эксперт также опровергла устоявшееся мнение о том, что отказ от пищи после 18:00 является обязательным условием для стройной фигуры. Желянина отметила, что этот миф не имеет под собой научных оснований, и напомнила, что набор веса зависит не от времени приема пищи, а от общего переизбытка калорий, низкой физической активности и сбоев биологических ритмов.
Оптимальной стратегией нутрициолог назвала ужин за два-три часа до сна. В этот прием пищи рекомендуется включать белки, овощи и полезные жиры — такой рацион обеспечивает долгое чувство сытости и безопасен для фигуры. Желянина пояснила, что, хотя вечером чувствительность тканей к инсулину снижается, и тяжелая углеводная пища действительно нежелательна, это не повод ложиться спать голодным. Здоровый вечерний перекус, по ее мнению, гораздо полезнее для организма, чем жесткие ограничения.
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