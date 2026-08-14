«Приступ мигрени»: врач объяснила, как сильный запах цветов может отразиться на здоровье
Невролог Чудинская: сильный запах цветов может спровоцировать приступ мигрени
Сильные ароматы растений могут спровоцировать приступ головной боли. Об этом предупредила врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская.
По ее словам, запахи растений появляются из-за выделения ими эфирных масел и других летучих соединений. Как правило, их концентрация в воздухе является безопасной, тем не менее интенсивный аромат может стать раздражителем для чувствительной нервной системы.
«Фитонциды и эфирные масла сами по себе не являются токсичными в тех концентрациях, которые человек обычно встречает в саду. Однако у чувствительных людей интенсивные запахи способны активировать рецепторы обонятельной системы и тройничный нерв, который участвует в формировании болевых ощущений», — отметила Чудинская в разговоре с «Известиями».
Эксперт подчеркнула, что больше всего могут страдать люди с мигренью или повышенной чувствительностью к запахам. Наибольшую опасность представляют лаванда, жасмин, сирень, лилии, гиацинты и хвойные растения, особенно в жаркую погоду, уточнила невролог.
В случае появления головной боли от интенсивного аромата Чудинская посоветовала покинуть зону сильного запаха, перейти в прохладное помещение, попить воды и немного отдохнуть.