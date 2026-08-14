«Приступ мигрени»: врач объяснила, как сильный запах цветов может отразиться на здоровье

14 августа 2026, 13:37

Невролог Чудинская: сильный запах цветов может спровоцировать приступ мигрени

Фото: iStock/Arina_Bogachyova

Сильные ароматы растений могут спровоцировать приступ головной боли. Об этом предупредила врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская.





По ее словам, запахи растений появляются из-за выделения ими эфирных масел и других летучих соединений. Как правило, их концентрация в воздухе является безопасной, тем не менее интенсивный аромат может стать раздражителем для чувствительной нервной системы.





«Фитонциды и эфирные масла сами по себе не являются токсичными в тех концентрациях, которые человек обычно встречает в саду. Однако у чувствительных людей интенсивные запахи способны активировать рецепторы обонятельной системы и тройничный нерв, который участвует в формировании болевых ощущений», — отметила Чудинская в разговоре с «Известиями».