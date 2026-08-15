Врач назвал норму дневного сна

15 августа 2026, 12:52

Сомнолог Новиков: спать днем можно максимум полчаса

Фото: istockphoto/fizkes

Специалист по нарушениям сна Максим Новиков назвал идеальную длительность дневного отдыха. По его словам, наиболее полезным считается сон продолжительностью от 20 до 30 минут, при этом максимальный порог не должен превышать 40.