Врач назвал норму дневного сна
Специалист по нарушениям сна Максим Новиков назвал идеальную длительность дневного отдыха. По его словам, наиболее полезным считается сон продолжительностью от 20 до 30 минут, при этом максимальный порог не должен превышать 40.
Такой промежуток времени позволяет организму восстановиться, не входя в глубокие фазы сна, которые часто провоцируют утреннюю разбитость, головную боль и повышенную сонливость после пробуждения, пишет «Газета.Ru». Эксперт опроверг распространенное мнение о том, что два коротких перерыва на сон (по 15-20 минут) эффективнее одного продолжительного.
Он отметил, что научных подтверждений преимущества такого дробного режима для здоровых людей нет. Исключением могут быть лишь случаи работы посменно или острого недосыпа, однако в остальных ситуациях врачи рекомендуют ограничиваться одним эпизодом дневного сна.
Для максимальной пользы от отдыха спикер советует соблюдать ряд условий: затемнить помещение, обеспечить приток свежего воздуха и поддерживать комфортную температуру. Также перед сном рекомендуется восполнить водный баланс, так как обезвоживание может усилить слабость и стать причиной мигрени.
Кроме того, доктор Новиков напомнил о важности временных промежутков: на процесс засыпания стоит отводить 10-15 минут, а после пробуждения необходимо выделить еще столько же времени для окончательного перехода к бодрствованию. Если после дневного сна систематически возникает дискомфорт в виде головной боли или сильной усталости, следует сократить его длительность либо проконсультироваться со специалистом.
Главный вывод, который делает врач: дневной сон должен служить лишь дополнением к качественному ночному отдыху, а не заменять его. При правильном подходе он способствует сохранению ясности ума, хорошего самочувствия и высокой работоспособности в течение дня.
Читайте также: