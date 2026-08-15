Врач ответила, какие препараты нельзя пить водителям
Российским водителям напомнили об опасности приема противоаллергических препаратов перед поездкой. Об этом стало известно 14 августа.
Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на доцента кафедры терапии медуниверситета Государственного университета просвещения Ирину Волгину, такие лекарства могут вызывать сонливость и существенно замедлять реакцию, что за рулем крайне опасно. Медик подчеркнула, что под запрет попадают не только спиртосодержащие средства, но и любые препараты, влияющие на психомоторику.
Особое внимание она обратила на аллергические лекарства, а также на наркотические и психоактивные вещества, включая те, что содержат кодеин или фенобарбитал. Волгина отметила, что серьезные ограничения вступили в силу еще в мае 2024 года, когда Минздрав опубликовал обновленный перечень препаратов, несовместимых с управлением автомобилем.
В списке оказались многие популярные безрецептурные средства, в том числе аспирин, парацетамол и ибупрофен, которые часто используются при головной боли или простуде. Кроме того, под полный запрет теперь подпадают практически все психофармакологические препараты, включая легкие седативные на основе валерианы, хотя ранее некоторые из них были допустимыми.
Врач пояснила, что на практике сотрудники ГИБДД вряд ли направят водителя на медэкспертизу, если не заметят внешних признаков опьянения — запаха алкоголя, заторможенности или измененных зрачков. Тем не менее, она предостерегла автомобилистов: конечная ответственность всегда лежит на самом водителе, который, садясь за руль после приема лекарств, рискует не только своей жизнью, но и безопасностью окружающих.
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