Нутрициолог Придачина заявила об опасности веганства для беременных

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Нутрициолог Ксения Придачина заявила, что веганство может быть опасно для беременных женщин, а также для детей и подростков.
Она пояснила, что такая система питания может вызвать дефицит белков, цинка, витаминов B6, B12, D и йода, что очень вредно для организма.
Ранее диетолог Наталья Круглова заявила, что не существует продукта, который бы напрямую влиял на работу головного мозга и когнитивные функции человека. По её словам, работа мозга подпитывается совокупностью различных продуктов.
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«Веганство вредно для беременных, детей и подростков. Есть риск развития анемии, задержки роста у детей из-за дефицита белка, цинка, витаминов В6, В12, витамина D, йода. Исключение животных продуктов из рациона детей и подростков не является полноценным питанием», — отметила в беседе с NEWS.ru Придачина.
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Мелисса Тимофеева