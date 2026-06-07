Врач рассказал о связи мощного летнего солнца и выпадения волос

07 июня 2026, 05:47

Врач Литвинов: Летнее солнце и жара могут спровоцировать осенний «волосопад»

Фото: iStock/Prostock-Studio

Летнее солнце и жара негативно влияют на волосы и могут вызвать их «осеннее выпадение». Об этом рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.





Он уточнил, что при нормальных условиях человек теряет до ста волос в сутки. Однако солнечное излучение, жаркая погода и психоэмоциональное напряжение создают для организма умеренный физиологический стресс. Он значительно усиливает темп выпадения волос. Кожа головы тоже может пострадать летом, поэтому учёный рекомендует защищать её головным убором.



Кроме того, ультрафиолет повреждает клетки волосяных фолликулов, вызывая оксидативный стресс. В результате возникает «волосопад», который начинается не сразу, а спустя два-три месяца — то есть осенью.



Ранее врач-терапевт Ирина Никулина рассказала, что категорически нельзя делать при солнечном ожоге. Так, например, к чувствительному месту не стоит прикладывать лёд, который только усугубляет повреждение кожи. Эксперт также назвала симптомы, при которых нужно срочно обратиться к врачу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».