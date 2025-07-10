10 июля 2025, 15:51

Терапевт Лепилова: нельзя включать кондиционер после долгого нахождения на жаре

Фото: iStock/Belkina Margarita

Оптимальная температура, которую нужно устанавливать на кондиционере, является +23…+25 °C. Об этом рассказала врач-терапевт, врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова.





Она посоветовала в жаркую погоду проветривать помещение в утреннее и вечернее время с помощью сквозняка.





«Для охлаждения помещения часто используются кондиционеры. Если человек зашёл разгорячённый с улицы, то прежде, чем включить прибор, следует подождать около 10—15 минут, чтобы позволить телу остыть естественным образом при комнатной температуре», — рассказала Лепилова в беседе с RT.

«В первую очередь надо помнить, что компенсаторные возможности пожилого человека значительно снижены, в том числе и переносимость температурных изменений. Повышение температуры воздуха сопровождается, как правило, некоторыми физиологическими реакциями, которые могут быть избыточны в пожилом и старческом возрасте», — пояснил Конев Общественной Службе Новостей.