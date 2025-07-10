Россиян предостерегли от включения кондиционера сразу после возвращения с улицы
Терапевт Лепилова: нельзя включать кондиционер после долгого нахождения на жаре
Оптимальная температура, которую нужно устанавливать на кондиционере, является +23…+25 °C. Об этом рассказала врач-терапевт, врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова.
Она посоветовала в жаркую погоду проветривать помещение в утреннее и вечернее время с помощью сквозняка.
«Для охлаждения помещения часто используются кондиционеры. Если человек зашёл разгорячённый с улицы, то прежде, чем включить прибор, следует подождать около 10—15 минут, чтобы позволить телу остыть естественным образом при комнатной температуре», — рассказала Лепилова в беседе с RT.
По ее словам, температура кондиционера должна быть холоднее не более 5—7 °C, чем на улице, поскольку резкий перепад температуры может привести к возникновению простудных заболеваний. Лепилова напомнила, что не рекомендуется находиться под прямым потоком воздуха кондиционера во избежание переохлаждения отдельных частей тела.
Также при жаре не стоит охлаждаться с помощью холодного душа, так как это чревато резким сужением сосудов и повышением артериального давления.
В свою очередь доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог, кардиолог Юрий Конев посоветовал избегать нахождения под прямыми солнечными лучами, особенно важно в жару беречь себя людям пожилого возраста.
«В первую очередь надо помнить, что компенсаторные возможности пожилого человека значительно снижены, в том числе и переносимость температурных изменений. Повышение температуры воздуха сопровождается, как правило, некоторыми физиологическими реакциями, которые могут быть избыточны в пожилом и старческом возрасте», — пояснил Конев Общественной Службе Новостей.
Он предупредил, что из-за жары может возникнуть обезвоживание, которое приводит к образованию внутрисосудистых тромбов, что несет для сердца, сосудов и головного мозга.
Эксперт также посоветовал избегать физических нагрузок на огороде в часы солнечной активности, поддерживать режим сна и носить вещи из хлопчатобумажной ткани и головной убор.