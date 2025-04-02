Врач развеяла распространенный миф о сладостях

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Постоянная тяга к сладкому не является признаком сахарного диабета, это распространенный миф, который не имеет научных доказательств. Об этом заявила директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич. По ее словам, желание поесть сладостей может быть вызвано разными факторами — от низкокалорийного питания до просто усталости.
«Прежде всего, стоит понимать, что диабет — это заболевание, связанное с нарушением обмена глюкозы в организме, а не с зависимостью от сладкого. Ощущение нехватки сахара может быть вызвано самыми разными факторами — от низкокалорийного питания до банальной усталости. Организм требует быстрых углеводов, когда чувствует нехватку энергии, но это не значит, что проблема всегда связана с эндокринной системой», — поделилась эксперт в беседе с «Известиями».В свою очередь врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, почему детям и беременным нельзя пить даже безалкогольное пиво и вино. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что, согласно исследованиям, в таких напитках может быть куда больше алкоголя, чем указано на этикетке. К тому же, «нулевки» негативно влияют на психику детей и подростков, которые таким образом приобщаются к потреблению настоящего алкоголя.
«А вот по поводу беременных женщин мнения расходятся. Принято считать, что в первом триместре беременности, когда закладываются все системы и органы будущего ребенка, стоит минимизировать любые риски. В это время не стоит употреблять даже считающиеся безалкогольными вина и пиво», — предупредила врач.Читайте также:
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