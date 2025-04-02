Врач развеяла распространенный миф о сладостях

Постоянная тяга к сладкому не является признаком сахарного диабета, это распространенный миф, который не имеет научных доказательств. Об этом заявила директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич. По ее словам, желание поесть сладостей может быть вызвано разными факторами — от низкокалорийного питания до просто усталости.