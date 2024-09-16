Нужно пополнить запас: Подмосковье приглашает доноров сдать кровь

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В медицинских учреждениях Московской области на сегодняшний день требуется пополнить запасы крови второй, третьей и четвёртой групп, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Повышенная потребность есть в первой положительной и четвёртой отрицательной группах крови. Кроме того, нужно пополнение запаса первой отрицательной, а также второй и четвёртой положительных групп крови», — уточнил врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.Сделать донацию можно в Московский областной центр крови или в его подразделениях в Воскресенске, Подольске, Щёлкове и Орехово-Зуеве. Донором может стать человек старше 18 лет и прошедший перед донацией обследование специалистами Службы крови. Это обследование проводится на месте.
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