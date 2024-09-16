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Нужно пополнить запас: Подмосковье приглашает доноров сдать кровь

16 сентября 2024, 14:31
Фото: iStock/Anastasiia Stiahailo

Фото: iStock/Anastasiia Stiahailo

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В медицинских учреждениях Московской области на сегодняшний день требуется пополнить запасы крови второй, третьей и четвёртой групп, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.


«Повышенная потребность есть в первой положительной и четвёртой отрицательной группах крови. Кроме того, нужно пополнение запаса первой отрицательной, а также второй и четвёртой положительных групп крови», — уточнил врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.
Сделать донацию можно в Московский областной центр крови или в его подразделениях в Воскресенске, Подольске, Щёлкове и Орехово-Зуеве. Донором может стать человек старше 18 лет и прошедший перед донацией обследование специалистами Службы крови. Это обследование проводится на месте.

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#донорская кровь
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
В МОНИИАГ открыли кабинет регистрации рождений
16 сентября 2024, 14:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свидетельство о рождении ребёнка пациентки Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) теперь могут получить прямо в клинике: для них заработал специальный кабинет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Раньше молодым мамам приходилось обращаться в местные отделы ЗАГС для оформления рождения малыша или получать эту услугу в электронном виде. В августе текущего года при поддержке подмосковного министерства социального развития в МОНИИАГ организован кабинет регистрации рождения. Наши пациенты очень этого ждали», — отметила глава организационно-методического отдела института Надежда Туманова.
Теперь женщина может воспользоваться услугами по регистрации рождения и установлению отцовства до выписки из роддома. А пары, не состоящие в браке, могут зарегистрироваться сразу после рождения ребёнка. Кроме того, работающий в кабинете регистрации рождений сотрудник ЗАГС поможет оформить для малыша СНИЛС, ИНН и различные справки.

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#загс
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#минздрав мо
#московская область
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Жительница Озёр родила десятого ребёнка с помощью коломенских врачей
16 сентября 2024, 12:13

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жительница Озёр родила десятого ребёнка благодаря медикам Коломенского перинатального центра. Теперь в семье пять девочек и столько же мальчиков, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Девочка появилась на свет в результате естественных родов. Новорождённую весом 3,6 кг и ростом 52 см назвали Верой.
«Мы помогли наладить грудное вскармливание. Малышка и мама чувствуют себя хорошо и находятся на совместном пребывании. Сегодня они отправятся домой к своей большой и дружной семье», – сказала заведующая акушерским отделением центра, врач акушер-гинеколог Светлана Туманова. В Коломенском перинатальном центре женщина рожала во второй раз. Предыдущий малыш появился на свет там же, старшие дети – в Озёрах. «Я очень благодарна сотрудникам центра за профессионализм, доброту, отзывчивость и комфортные условия», – поделилась роженица.
В министерстве напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье» с информацией о системе родовспоможения в регионе.

Кроме того, в Подмосковье действует Единый колл-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатно позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.

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#минздрав мо
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#подмосковье
#московская область
#мама
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В поликлинике МОЦОМДа поздравили юных пациентов и их родителей с началом осеннего периода
16 сентября 2024, 11:46

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

«Здравствуйте, осень!» — именно с такими словами специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) приветствовали маленьких пациентов и их родителей в детской поликлинике N3, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Сотрудники педиатрического отделения украсили холл яркими поделками из папье-маше и праздничным букетом, расположив эти осенние дары на стойке администратора. Эти замечательные произведения искусства были созданы руками медицинской сестры Дарьи Кузнецовой при активной поддержке других работников поликлиники.

«Наши специалисты поздравляют всех родителей и маленьких пациентов с наступлением осени! Желаем солнечного настроения, ярких красок и крепкого здоровья!», — рассказала заведующий ДП N3, врач-педиатр Ольга Муценко.
В МОЦОМД маленькие пациенты могут посетить следующих специалистов: стоматолога, невролога, хирурга, уролога, отоларинголога, травматолога-ортопеда. Также здесь можно сделать рентгенодиагностику, электрокардиографию, исследование функции внешнего дыхания, электроэнцефалографию. Дети могут заниматься лечебной физкультурой и ходить на массаж по направлению врача. Кроме того, в клинике можно сделать прививку.

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#минздрав мо
#московская область
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Врач-дерматовенеролог Белявцева рассказала, как осенью сохранить здоровые и крепкие ногти
16 сентября 2024, 11:04

Фото: istockphoto / FotoDuets

Осенью кожа и ногти требуют особого ухода из-за холодного воздуха, перепадов температур и сухого воздуха. Для поддержания здоровья ногтей следует уделять им дополнительное внимание, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Увлажнение можно обеспечить кремами и маслами, такими как жожоба, авокадо, виноградных косточек или миндальным. Массажи и маски с оливковым маслом питают и смягчают кутикулу.

Правильное питание также важно для крепких ногтей. В рационе должны присутствовать продукты, богатые биотином, железом и кальцием, а также омега-3 из рыбьего жира и льняного масла.

Регулярный маникюр и педикюр не только придают ногтям ухоженный вид, но и способствуют их здоровому росту. Осенью рекомендуется использовать укрепляющие средства с добавлением кальция или кератина для дополнительной защиты от погодных воздействий.

«Во время маникюра специалист может выявить признаки грибковой инфекции. Обычно грибок проявляется изменениями цвета, формы, структуры ногтя, его ломкостью и появлением белых пятен. При самостоятельном обнаружении подобных изменений не стоит заниматься самолечением, а следует обратиться к специалисту для получения профессиональной помощи», — отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Наталья Белявцева.

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Мытищинская больница получила современные аппараты УЗИ
16 сентября 2024, 10:56

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

В Мытищинскую областную клиническую больницу поступило новое медицинское оборудование. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«В реанимации установили портативный современный аппарат ультразвуковой диагностики премиум-класса и два – экспертного уровня. С помощью нового УЗИ-аппарата можно исследовать жизненно важные системы – органы брюшной полости, щитовидную и молочную железы, артерии, вены и лимфатические узлы, мочевыделительную систему, мягкие и другие ткани», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
Она напомнила, что в августе поликлиники №5 и №6 поступило четыре новых аппарата для холтеровского мониторирования сердечной деятельности. Их также приобрели в рамках нацпроекта по программе модернизации первичного звена.

Как отметила Купецкая, новое оборудование приобретено благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва и нацпроекту «Здравоохранение».

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9 тыс. жителей Подмосковья узнали о здоровье родных в больнице по номеру 122
16 сентября 2024, 10:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Около 9 тыс. жителей Московской области воспользовались возможностью узнать о состоянии находящегося в больнице родственника по номеру телефона 122. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Чтобы узнать состояние пациента, проходящего лечение в больнице региона, не обязательно ехать в медучреждение. Достаточно оставить заявку по номеру 122, что позволит значительно сэкономить время. После этого с заявителем свяжется лечащий врач или сотрудник медучреждения и ответит на вопросы. С начала года такой возможностью воспользовались почти 9 тыс. человек», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации.
Если заявка оформлена до 11 часов, информацию предоставят до 20 часов того же дня. Если она оставлена после 11:00, в выходной или праздничный день, информацию можно будет получить до 20 часов следующего рабочего дня.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сегодня проект работает в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.

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В Детском центре им. Рошаля начали принимать пациентов на госпитализацию
16 сентября 2024, 10:13

Фото: медиасток.рф

Первая госпитализация пациентов назначена в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля в Красногорске на понедельник, 16 сентября, в больницу положат более 70 детей, об этом рассказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
«План на сегодня — 72 ребенка. Госпитализация будет проходить в отделениях реанимации, хирургии, урологии, эндокринологии, неврологии и педиатрии. Четыре ребенка уже приехали и оформляются», — сообщила Людмила Болатаева.
Отмечается также, что на этой неделе в Детском клиническом центре запланировано 34 операции. Кроме того, сегодня в медучреждении проведут более 300 консультаций: 223 очно и 83 в режиме телемедицины.
Всего за 19 дней работы Центра помощь в поликлиническом отделении уже получили 3 тысячи 515 детей.

Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля является флагманским проектом Московской области в сфере здравоохранения. Он координирует все детские медучреждения региона и оборудован по последнему слову техники. Лечение здесь предоставляют ребятам со всей России.

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Эксперт рассказал о сезонном характере коронавируса
Эксперт Зверев: коронавирус носит сезонный характер
15 сентября 2024, 06:24

Фото: Istockphoto / Maya23K

Циркулирующий вариант коронавируса теряет свою патогенность и летальность. Об этом агентству ТАСС рассказал руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев.
По словам эксперта, вирус адаптировался к человеческому организму и больше не вызывает тяжелых пневмоний. Зверев напомнил, что еще ни одна эпидемия не приводила к гибели всей человеческой популяции.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 20,1%, а COVID-19 – на 17,3%.

В ведомстве поясняют, что рост заболеваемости коронавирусом в стране связан с сезонностью. В конце августа и начале сентября заканчивается сезон массовых отпусков и летние каникулы у школьников.

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Глава Минздрава Мурашко назвал количество страдающих ожирением россиян
Глава Минздрава Мурашко: Около 40 миллионов россиян страдают ожирением
14 сентября 2024, 18:22

Фото: сайт Кремля

В России примерно 40 миллионов человек страдают от ожирения. Такие несколько шокирующие цифры озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Во время рабочей поездки в Северную Осетию он напомнил, что по данным Росстата на 1 января 2024 года население страны составило более 146 миллионов человек. Таким образом, почти четверть россиян сталкиваются с проблемой лишнего веса, причём в болезненной и патологической форме.

Министр подчеркнул, что ожирение — это болезнь, причём такая, которая может запустить целый каскад других проблем, связанных со здоровьем. Это и сахарный диабет второго типа, и аномалии с артериальным давлением, и многое другое. В качестве важного средства в борьбе с ожирением глава Минздрава назвал профилактику. Медики также должны уделять этому вопросу пристальное внимание.

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