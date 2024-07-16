О здоровье родных в подмосковных больницах узнали по телефону 6 тыс. раз

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Жители Московской области более 6 тысяч раз узнали о самочувствии госпитализированных родственников по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Чтобы узнать о состоянии родственника, проходящего лечение в стационаре, не нужно ехать в больницу. Достаточно позвонить по номеру 122 и оставить заявку. После этого сотрудник больницы или лечащий врач свяжется с заявителем и ответит на все вопросы. С начала года такой возможностью воспользовались уже более 6 тысяч раз», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации. Проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.
Если заявка оформлена до 11 часов, информация будет предоставлена до 20 часов текущего дня. Если же она оставлена после 11:00, в выходной или праздничный день, ответ можно будет получить до 20 часов следующего рабочего дня.
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Лора Луганская