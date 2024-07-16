В Подмосковье врачи спасли молодого человека с ножевым ранением сердца

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27-летнего мужчину с сердцем, пробитым ножом, спасли врачи Истринской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«После осмотра пациента доставили в операционную, где была проведена хирургическая обработка и ревизия колото-резаной раны. В ходе операции обнаружилось, что след от раны проходит через сердечную мышцу в желудочек сердца, откуда продолжается кровотечение. Мы ушили раны сердца и лёгкого, которое также было повреждено», — рассказал заведующий хирургическим отделением Истринской больницы Альберт Тинис.Он добавил, что операция продолжалась около часа и прошла успешно.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали. Молодой человек благодарит всех спасших его врачей и особенно Альберта Тиниса, который проводил операцию.
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