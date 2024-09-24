Врач Поздняков рассказал, как отличить грипп от ОРВИ

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Отличие гриппа от острой респираторно-вирусной инфекции заключается в том, что он начинается резко. Об этом сообщил РИА Новости инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
По словам Позднякова, у заболевшего гриппом резко поднимается температура, проявляются слабость, ломота в теле и головная боль. Перечисленные симптомы зачастую являются началом заболевания.
Врач отметил, что кашель появляется только на второй или третий день после заболевания. Насморк и боли в горле при гриппе умеренные, добавил Поздняков.
Отмечается, что при гриппе первые дни можно лечиться противовирусными препаратами для избежания осложнений. Однако, согласно словам инфекциониста, принимать антибиотики разрешается только после консультации медика и сдачи анализов.
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Врач отметил, что кашель появляется только на второй или третий день после заболевания. Насморк и боли в горле при гриппе умеренные, добавил Поздняков.
Отмечается, что при гриппе первые дни можно лечиться противовирусными препаратами для избежания осложнений. Однако, согласно словам инфекциониста, принимать антибиотики разрешается только после консультации медика и сдачи анализов.
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Екатерина Коршунова