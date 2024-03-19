Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Областной Институт акушерства и гинекологии возглавил профессор РАН Шмаков

Областной Институт акушерства и гинекологии возглавил профессор РАН Шмаков

19 марта 2024, 22:59
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Директором Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского стал доктор медицинских наук, профессор РАН Роман Шмаков. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Ранее Шмаков возглавлял Институт акушерства Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава России. Нового руководителя коллективу МОНИИАГ представил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«Назначение такого опытного специалиста на пост директора МОНИИАГ должно обеспечить сохранение многолетних традиций, развитие передовых технологий и практик, накопленных в стенах одного из ведущих акушерско-гинекологических учреждений страны», – сказал Сапанюк.


МОНИИАГ – ведущее областное медучреждение родовспоможения. Оно оснащено оборудованием для оказания высококвалифицированной медицинской помощи роженицам с самыми сложными диагнозами, в том числе с сахарным диабетом, бронхолёгочными, сердечно-сосудистыми и нефрологическими патологиями, заболеваниями ЦНС и щитовидной железы, опухолями мозга и другими.

По данным подмосковного Минздрава, в прошлом году в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии провели около 65 тыс. консультаций, приняли порядка 2 тыс. родов, причём почти все из них – осложнённые.

Читайте также:

Подмосковный травматолог Григорьев назвал самые частые травмы от электросамокатов

В стационарах Подмосковья с начала года прошли реабилитацию более 5 тыс. человек

В Подмосковье 500 тысяч человек прошли тестирование на ВИЧ
#минздрав мо
#гинеколог
#министр
#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
#роды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный травматолог Григорьев назвал самые частые травмы от электросамокатов
19 марта 2024, 19:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Электросамокат – источник так называемых высокоэнергетических травм, так как может двигаться со скоростью более 25 км/ч. При неосторожном катании можно получить широкий спектр травм, переломов, ушибов и даже погибнуть, предупредил главный внештатный детский травматолог-ортопед подмосковного Минздрава, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.
«Зачастую это серьёзные многооскольчатые или даже открытые переломы, сочетанные травмы, когда повреждены две и более анатомические области. Их очень долго и очень трудно лечить. Время восстановления достигает полугода или даже до года», – рассказал врач.
Самыми распространёнными при падении с самокатов или столкновении с ним Григорьев назвал черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, лучезапястного сустава, ключицы, костей туловища, верхних и нижних конечностей.
«Советую отказаться от передвижения на электросамокатах. Но если вы не можете этого сделать, не передавайте управление детям и подросткам, не катайтесь вдвоём, втроём и более, а также на узких улицах, где много помех. Не выезжайте на проезжую часть. Откажитесь от использования смартфона во время движения, сохраняйте безопасную скорость», – посоветовал травматолог.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, скоро весна вступит в полноценные права, и на улицах появятся любители средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов.

Читайте также:

Антидиетолог Ионова рассказала, чем заменить в пост животный белок

В Подмосковье 500 тысяч человек прошли тестирование на ВИЧ

В стационарах Подмосковья с начала года прошли реабилитацию более 5 тыс. человек
#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#сим
#самокат
#травма
#врач
#безопасность
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Кондрахин предостерёг от намеренного заражения ветрянкой детей
19 марта 2024, 19:13

Фото: istockphoto.com/LARISA SHPINEVA

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что намеренное заражение ребёнка ветрянка для того, чтобы он переболел легче будучи маленьким, не рекомендовано.
Вместо этого он рекомендовал вакцинироваться для защиты от заболевания.

«Лучше сделать прививку от ветряной оспы, это будет гораздо эффективнее для детей и окружающих, так как в момент инфицирования рядом с ребенком может оказаться взрослый, который не болел ветрянкой. В этом случае человек может столкнуться с серьезными осложнениями», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.

Ранее Андрей Кондрахин заявлял, что тонометры бывают двух видов: накладывающиеся на плечо и на предплечье. По его словам, пожилым людям следует использовать первый тип тонометров.

Читайте также:

Врач Кондрахин рассказал, какие тонометры нужно использовать пожилым

Врач раскрыл, сколько алкоголя можно выпить в день без вреда для здоровья

Закусывать или запивать? Врач раскрыл главное правило застолья
#врач
#заболевания
#дети
#вакцина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Терехова объяснила связь кашля и серьёзных болезней
19 марта 2024, 18:53

Фото: istockphoto.com/RyanKing999

Врач-терапевт Татьяна Терехова заявила, что кашель, а в частности его обострение в ночное время, может указывать на ряд заболеваний, в том числе и серьёзных.
«Это может быть связано с острыми респираторными заболеваниями. В ночные часы, когда активность организма снижается, мокрота меньше рассасывается и выводится. Также существенную роль играет микроклимат в помещении, где мы спим. Слишком сухой воздух может стать причиной раздражения дыхательных путей, в результате чего возникает рефлекс кашля», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Терехова.

Кроме этого, такой симптом может указывать на сердечно-сосудистые нарушения, аллергию и бронхиальную астму, злокачественные новообразования, а также заболевания пищеварительной системы. Врач рекомендовала пи усилении кашля в ночное время обращаться за помощью к врачу.

А врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова заявила о необратимости изменения пищеварительной системы у курильщиков со стажем более 3 лет.

«К сожалению, полностью ликвидировать вредное влияние сигарет и никотина на желудок можно только если стаж курильщика не превышает пары-тройки лет, после этого изменения слизистой оболочки органов пищеварения могут стать необратимыми», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Сухорукова.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин заявлял, что электронные сигареты, как и обычные, могут привести к раку лёгких.

Читайте также:

Онколог перечислил вызывающие рак привычки, о которых вы могли не догадываться

Подмосковный нарколог Холдин предположил способность электронных сигарет вызывать рак

Онколог раскрыл четыре правила, которые могут спасти от рака
#сигареты
#изменения
#врач
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стоматолог Хило заявила об опасности отбеливающих паст
19 марта 2024, 18:16

Фото: istockphoto.com/busracavus

Стоматолог-терапевт Элина Хило заявила, что постоянное использование отбеливающих зубных паст может вызвать повреждение тканей.
«С одной стороны, они безопасны и клинически проверены, но с другой — предусмотрены для ограниченного по времени использования. Использовать их можно одну или две недели. Если человек начинает их применять на регулярной основе в течение длительного периода времени, то это может вызвать необратимые повреждения твердых тканей зубов», — пояснила в беседе с Газета.ру Хило.

Для того, чтобы бережно отбелить зубы, специалист рекомендовала обратиться к стоматологу.

Ранее хирург-стоматолог-имплантолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова выразила сомнения в эффективности вакцины от кариеса.

Читайте также:

Стоматолог предупредил об опасности российских анестетиков

Стоматолог Мелехова заявила о неэффективности вакцины от кариеса

Стоматолог перечислила симптомы во рту, которые могут сигнализировать о сахарном диабете
#стоматолог
#здоровье
#зубы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Рюмка для здоровья»: Врач рассказала, помогает ли алкоголь в борьбе с инфекцией
Врачи Малышева и Никифоров выяснили, эффективен ли алкоголь при инфекциях
19 марта 2024, 18:11

Фото: istock / Igor Dudchak

Российские врачи Елена Малышева, Владимир Никифоров и Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово» рассказали, помогает ли алкоголь в борьбе с инфекциями.
Существует мнение, что «рюмка водки» может помочь не заразиться. Считается, что дезинфекция чистым спиртом, поможет не допустить заражения. Помимо этого, он способен нейтрализован токсин ботулизма. Однако речь идет об обработке спиртом поверхности тела, а не употребление алкоголя внутрь для защиты от бактерий.

«Спирт, действительно, некоторые вирусы и бактерии убивает. Но на самом деле нужна такая концентрация, которая убьет вас, а не возбудителя инфекционных болезней», — пояснили врачи.
Фактически, спиртное нарушает работу клеток организма, из-за чего общие защитные функции снижаются. Врачи подытожили, что такой метод таит в себе ряд опасностей и пагубно сказывается на организме.

Читайте также:

Ученые раскрыли, какая диета помогает в борьбе с раком

Врач призвала отказаться от привычки отсыпаться по выходным

Диетолог Королева призвала есть свеклу в сыром виде

#врачи
#алкоголь
#мнение
#дезинфекция
#спирт
#вирусы
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Metro: чрезмерная ночная потливость может быть признаком рака
19 марта 2024, 16:56

Фото: iStock/demaerre

О развитии различных видов рака могут говорить неочевидные, на первый взгляд, симптомы, рассказали пациенты британских клиник, заболевшие раком. Об этом сообщает Metro.
68-летний Майкл поделился, что однажды после активной тренировки и порции кофе он обнаружил, что его моча окрасилась в цвет розового вина. Спустя некоторое время данная ситуация повторилась. После визита к врачу Майклу назначили исследование мочевого пузыря, в результате чего у него обнаружили опухоль и вовремя удалили ее.

64-летняя Джилл рассказала, что три года назад заметила, что у нее появилась одышка. Однако она не придала этому значение. Позже у нее появилось растущее уплотнение в паховой области, незаживающие язвы и синяки из-за соприкосновения с кожей. Медики нашли у женщины острый миелоидный лейкоз.

45-летнего Али Абдула стал беспокоить долгий сон и сильная потливость, из-за которой ему приходилось часто переодеваться. После года, проведенного в подобном состоянии, Али Абдула обратился за медицинской помощью. Врачи обнаружили у него лимфому Ходжкина.

По словам онколога Питера Джонсона, первые признаки онкологии могут быть очень разными. При любых необычных симптомах следует незамедлительно ​обратиться к медикам.

Читайте также:

Россиянам назвали самую полезную позу для сна

Ученые заявили о пользе «Виагры» для мозга

Врач рассказал, почему женщины имеют более высокие риски развития деменции
#врачи
#сон
#исследование
#опухоль
#женщины
#кофе
#медики
#тренировки
#рак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Антидиетолог Ионова рассказала, чем заменить в пост животный белок
19 марта 2024, 15:14

Фото: Istockphoto / photka

Животный белок во время Великого поста можно без ущерба для здоровья заменить сочетанием растительных продуктов. Об этом «Радио 1» сообщила врач-антидиетолог, психолог Лидия Ионова.
«Очень важно, чтобы в рационе каждый день присутствовали две группы продуктов. Это злаки – гречка, овсянка, коричневый, бурый и красный рас, а также бобовые. И именно сочетание злаков и бобовых позволит дать тот аминокислотный состав, которого при отдельном их приёме человек лишён», – пояснила врач.
По словам Ионовой, для женщин детородного есть риск развития дефицита железа во время поста, так как железо обычно получают из мяса. Им важно, чтобы в рационе были соевые продукты, а именно – тофу, который содержит много белка и железа.
«Помимо злаков и бобовых, в рационе должны обязательно присутствовать натуральные овощи, фрукты и растительные жиры – либо в виде масла, которые мы добавляем в продукты, а не жарим на нём, либо в виде орехов семечек в умеренном количестве», – сказала собеседница «Радио 1»
Не стоит соблюдать пост, ограничивая употребление животного белка, беременным женщинам, детям, людям с тяжёлыми хроническими заболеваниями и тем, кто недавно перенёс хирургическую операцию. Последний требуется белок для восстановления, и у них выше потребность в нём.

18 марта для православных христиан начался Великий пост - один из самых строгих. Он продлится до 4 мая. Всё это время верующие не должны есть продукты животного происхождения.

Читайте также:

Ученые заявили о пользе «Виагры» для мозга

Гастроэнтеролог Тимощенко заявила об опасности яичной скорлупы для здоровья

Врач Балобанова назвала неожиданное применение калины
#диета
#врач
#здоровье
#пост
#религия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье 500 тысяч человек прошли тестирование на ВИЧ
19 марта 2024, 14:39

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

С начала года в Подмосковье уже почти 500 тыс. человек прошли тестирование на ВИЧ. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Скрининговое обследование на ВИЧ-инфекцию в Московской области проводится анонимно и бесплатно.

«В Подмосковье с начала года исследование на ВИЧ прошли почти 500 тыс. человек, что на 100 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регулярно сдавая тест на ВИЧ-инфекцию, вы защищаете не только себя, но и своих близких. Проходить обследование на ВИЧ-инфекцию рекомендуется не реже 1 раза в год», – поделился главврач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

Стоит отметить, что сдать анализы на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства в специализированных кабинетах.

Читайте также:

В стационарах Подмосковья с начала года прошли реабилитацию более 5 тыс. человек

В Подмосковье заработал новый цифровой медицинский сервис

Для подмосковных больниц закупят более 20 передвижных рентген-аппаратов
#подмосковье
#тест
#вич
#исследование
#человек
#анализы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В стационарах Подмосковья с начала года прошли реабилитацию более 5 тыс. человек
19 марта 2024, 14:17

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более пяти тысяч пациентов прошли курс реабилитации после перенесённых заболеваний в отделениях при стационарах Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В Подмосковье отделения реабилитации работают на базе стационаров 24 медорганизаций. Только с начала года лечение в них прошли более пяти тысяч пациентов, что на 390 человек больше, чем в прошлом году», — рассказала первый зампред правительства области Светлана Стригункова.
Она добавила, что для этих отделений в минувшем году было закуплено 230 единиц реабилитационного медицинского оборудования, что обеспечило более качественное оказание помощи пациентам.

На реабилитацию в Подмосковье отправляют пациентов после травм, перенесённых заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также дыхательной системы, сердца и сосудов. Реабилитация проводится бесплатно — в рамках обязательного медицинского страхования.

Читайте также:

Чревато параличом: Врач рассказала про особенности инсульта у женщин

Ученые заявили о пользе «Виагры» для мозга

В Балашихе девочка чуть не лишилась зрения из-за самолечения
#здравоохранение
#медицина
#реабилитация
#светлана стригункова
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф