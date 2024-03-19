Областной Институт акушерства и гинекологии возглавил профессор РАН Шмаков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Директором Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского стал доктор медицинских наук, профессор РАН Роман Шмаков. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Ранее Шмаков возглавлял Институт акушерства Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава России. Нового руководителя коллективу МОНИИАГ представил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
«Назначение такого опытного специалиста на пост директора МОНИИАГ должно обеспечить сохранение многолетних традиций, развитие передовых технологий и практик, накопленных в стенах одного из ведущих акушерско-гинекологических учреждений страны», – сказал Сапанюк.
МОНИИАГ – ведущее областное медучреждение родовспоможения. Оно оснащено оборудованием для оказания высококвалифицированной медицинской помощи роженицам с самыми сложными диагнозами, в том числе с сахарным диабетом, бронхолёгочными, сердечно-сосудистыми и нефрологическими патологиями, заболеваниями ЦНС и щитовидной железы, опухолями мозга и другими.
По данным подмосковного Минздрава, в прошлом году в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии провели около 65 тыс. консультаций, приняли порядка 2 тыс. родов, причём почти все из них – осложнённые.
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«Назначение такого опытного специалиста на пост директора МОНИИАГ должно обеспечить сохранение многолетних традиций, развитие передовых технологий и практик, накопленных в стенах одного из ведущих акушерско-гинекологических учреждений страны», – сказал Сапанюк.
По данным подмосковного Минздрава, в прошлом году в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии провели около 65 тыс. консультаций, приняли порядка 2 тыс. родов, причём почти все из них – осложнённые.
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Лора Луганская