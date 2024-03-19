В Подмосковье 500 тысяч человек прошли тестирование на ВИЧ

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
С начала года в Подмосковье уже почти 500 тыс. человек прошли тестирование на ВИЧ. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Скрининговое обследование на ВИЧ-инфекцию в Московской области проводится анонимно и бесплатно.
Стоит отметить, что сдать анализы на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства в специализированных кабинетах.
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«В Подмосковье с начала года исследование на ВИЧ прошли почти 500 тыс. человек, что на 100 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регулярно сдавая тест на ВИЧ-инфекцию, вы защищаете не только себя, но и своих близких. Проходить обследование на ВИЧ-инфекцию рекомендуется не реже 1 раза в год», – поделился главврач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.
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Мира Полтева