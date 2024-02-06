Озвучено основное противопоказание к постановке виниров

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Стоматолог-ортопед высшей категории, к.м.н. Юрий Калинин заявил, что людям с нарушением прикуса категорически не рекомендуется ставить виниры.
«Нарушение прикуса надо устранить до изготовления керамических виниров для достижения максимального эстетического результата и сохранения витальности зубов. Ортодонтическое лечение позволяет создать правильное положение зубов в зубном ряду, равномерные окклюзионные контакты, устранить глубокое резцовое перекрытие или прямой прикус, что является травмирующим фактором при изготовлении керамических виниров», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Калинин.
Он добавил, что из-за отсутствия боковых жевательных зубов могут возникнуть перегрузка на резцы и их смещение.
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