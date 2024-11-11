Россиянам раскрыли, кому необязательно завтракать

Фото: iStock/lolostock
Нутрициолог и спортивный диетолог Юлия Дробышева заявила, что завтрак можно пропускать людям, которые не испытывают чувство голода, проснувшись с утра.
«Если человек просыпается и не испытывает голода сразу после подъёма с кровати, ему не обязательно завтракать. Возможно, он восполнит свои калории во время плотного обеда. Всё дело в суммарном количестве потребляемых калорий в течение дня. Были исследования, которые показывают, что пропуск завтрака может привести к сокращению приёма калорий. Важно соблюдать баланс общего потребления калорий», — пояснила в беседе с Pravda.Ru Дробышева.
Специалист подчеркнула, что в этом вопросе следует ориентироваться на внутренние потребности своего организма.
До этого россиянам раскрыли, кому не рекомендуется пить како. Как пишет Общественная Служба Новостей, напиток не рекомендован тем, кто страдает болезнями ЖКТ, обладает повышенной возбудимостью нервной системы, имеет аллергическую реакцию на продукт, а также пить какао не стоит при подагре.
Ранее диетолог Ирина Писарева заявила, что орехи обладают множеством полезных свойств, способствуя снижению риска развития деменция и обладая большим количеством витаминов, микроэлементов и полиненасыщенных жирных кислот.
Читайте также:
Диетолог Писарева раскрыла неожиданную пользу орехов
Россиянам раскрыли, как спастись от болезней зимой
Россиянам раскрыли, как проще отказаться от сладкого
Мелисса Тимофеева