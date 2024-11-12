У истощённой жительницы Подмосковья удалили опухоль весом 12 кг

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45-летнюю жительницу Подмосковья с гигантской опухолью в брюшной полости спасли врачи Мытищинской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина поступила в больницу с сильными болями в брюшной полости и в состоянии истощения. При этом живот пациентки выглядел как на позднем сроке многоплодной беременности. В ходе исследования врачи обнаружили в брюшной полости женщины огромную опухоль. Выяснилось, что опухоль росла уже около двух лет, однако ранее пациентка за медицинской помощью не обращалась.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Он добавил, что из-за того, что пациентка была серьёзно истощена, после операции ей назначили специальную терапию, которая помогла ей за несколько дней окрепнуть и восстановиться. Извлечённые в ходе операции ткани направили на гистологическое исследование. Его результаты определят тактику дальнейшего лечения.
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«В ходе операции мы удалили из брюшной полости пациентки 14 литров воды и опухоль весом около 12 килограммов. Провели биопсию брюшины, сальника и извлеченной жидкости. Операция продолжалась около часа и прошла успешно», — рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 Мытищинской больницы Игорь Модин.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Он добавил, что из-за того, что пациентка была серьёзно истощена, после операции ей назначили специальную терапию, которая помогла ей за несколько дней окрепнуть и восстановиться. Извлечённые в ходе операции ткани направили на гистологическое исследование. Его результаты определят тактику дальнейшего лечения.
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Лев Каштанов