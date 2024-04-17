Обувь помогла выявить тромб у жительницы Луховиц

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Обувь помогла врачам Луховицкой больницы выявить у женщины тромб. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 70-летняя пациентка с жалобами на скачки артериального давления и кратковременные обмороки. Врачи выявили у больной в лёгочной артерии тромб, который затруднял нормальное кровообращение в лёгких и грозил летальным исходом. Как выяснилось, обуваясь, женщина наклонилась и потеряла сознание.
По её словам, правильно выбранное и своевременно начатое высокотехнологичное лечение привело к полному растворению тромба. Кровоснабжение органов и работа сердца женщины восстановились. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана домой.
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«Ситуация осложнилась кратковременной остановкой сердца у пациентки, но благодаря реанимации удалось восстановить сердечный ритм. Мы приняли решение о проведении тромболитической терапии – ввели пациентке препараты, растворившие тромб. Это самый эффективный способ лечения во время острого периода, если нет противопоказаний к этой терапии», – рассказала заведующая терапевтическим отделением Луховицкой больницы Юлия Бирюкова.
По её словам, правильно выбранное и своевременно начатое высокотехнологичное лечение привело к полному растворению тромба. Кровоснабжение органов и работа сердца женщины восстановились. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана домой.
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Лора Луганская