В Балашихе начали делать сложные урологические операции детям

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Балашихинской больницы начали выполнять детям технически сложные урологические операции. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделение детской хирургии филиала № 2 больницы поступил 10-летний мальчик с жалобами на трудности при мочеиспускании и боли в животе, которые беспокоили его около недели. У ребёнка выявили порок развития полового органа, а также сужение мочеиспускательного отверстия.
Врачи отметили, что, пока ребёнок был маленьким, его ничто не беспокоило. Однако в процессе роста суженое мочевыделительное отверстие перестало справляться с выделяемым организмом объёмом мочи.
Как отметили в министерстве, проведение таких хирургических вмешательств в Балашихинской больнице стало возможным благодаря опыту и высокому профессионализму врачей.
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Врачи отметили, что, пока ребёнок был маленьким, его ничто не беспокоило. Однако в процессе роста суженое мочевыделительное отверстие перестало справляться с выделяемым организмом объёмом мочи.
«Благодаря большому опыту наших урологов мы провели маленькому пациенту полноценное лечение, выполнив его одноэтапно в условиях обычного детского хирургического отделения. Ему устранили сужение мочевыделительного отверстия и сформировали несуществующий отрезок мочеиспускательного канала из собственных тканей», – рассказал заведующий отделением детской хирургии Эмир Жамынчиев.Во время операции хирурги использовали бинокулярные очки, поскольку кожные лоскуты и тончайший шовный материал невозможно было увидеть без индивидуальной оптики. Сейчас школьник чувствует себя хорошо и уже выписан.
Как отметили в министерстве, проведение таких хирургических вмешательств в Балашихинской больнице стало возможным благодаря опыту и высокому профессионализму врачей.
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Лора Луганская