Очки или линзы: Окулист рассказала, как не испортить глаза

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Самая распространенная проблема со зрением у современных людей — близорукость. Ей страдает в среднем каждый четвертый житель Земли (25%). И сейчас на смену привычным очкам пришли оптические линзы. Однако про их безопасность ходит много сомнений и слухов.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н. И. Пирогова Татьяна Павлова в беседе с «Радио 1» заявила, что выбор между линзами и очками зависит от индивидуальных предпочтений и ситуации.
Говоря про сон в контактных линзах, Павлова подчеркнула опасность для глаз, потому что линза ограничивает доступ кислорода к роговице, что может привести к гипоксии и воспалению.
По рекомендациям Татьяны Павловой перед ношением линз или очков необходимо проконсультироваться с врачом.
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«Очки — это более безопасный вариант, так как они не контактируют с глазной поверхностью и не создают риска инфекций. Однако они могут ограничивать поле зрения, запотевать, мешать при занятиях спортом или активном отдыхе. Линзы же обеспечивают более широкий угол обзора, не запотевают и не мешают, но требуют более внимательного ухода. Если соблюдать все рекомендации врача и правила гигиены, контактные линзы — это удобное и безопасное средство коррекции зрения», — объяснила эксперт.
Говоря про сон в контактных линзах, Павлова подчеркнула опасность для глаз, потому что линза ограничивает доступ кислорода к роговице, что может привести к гипоксии и воспалению.
«В условиях сна глазные движения замедляются, а слезная пленка не обновляется так активно, как при бодрствовании. Это создаёт благоприятную среду для размножения бактерий и может вызвать инфекцию. Даже если линзы сделаны из силикон-гидрогеля, который обеспечивает лучшую кислородопроницаемость, длительное ношение в период сна повышает риск осложнений. Поэтому важно снимать линзы перед сном, а если необходимо носить их в течение ночи, то следует использовать специально разработанные для этого линзы», — отметила врач.
По рекомендациям Татьяны Павловой перед ношением линз или очков необходимо проконсультироваться с врачом.
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Анастасия Панченко