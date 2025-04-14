Очки или линзы: Окулист рассказала, как не испортить глаза

Постоянная работа в ночные смены чревата серьезными последствиями для здоровья, человеку могут грозить даже инфаркты и онкологические заболевания. Об этом заявил врач-невролог «СМ-Клиника» Игорь Мальцев. По его словам, такой график нарушает выработку мелатонина и кортизола, что приводит к проблемам с иммунитетом, регенерацией и стрессоустойчивостью.