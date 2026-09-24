Одно состояние связали с повышенным риском деменции
Перенесенная транзиторная ишемическая атака (ТИА), также известная как микроинсульт, оказалась связана с повышенным риском развития деменции. У каждого пятого пациента через время диагностировали это заболевание. Результаты исследования опубликовал журнал Neurology.
ТИА возникает, когда кровоснабжение участка мозга временно нарушается. Симптомы напоминают инсульт, но обычно проходят в течение суток, а признаки полноценного инсульта на снимках мозга отсутствуют.
Специалисты изучили данные свыше 113 тысяч жителей канадской провинции Онтарио со средним возрастом 70 лет, впервые столкнувшихся с ТИА. Наблюдение за ними велось в среднем семь лет. За это время деменцию выявили у 19% перенесших ТИА, тогда как среди людей без инсульта или ТИА показатель составил 15%, а среди переживших инсульт — 20%.
Наибольший риск приходился на первый год после ТИА: с учетом возраста, повышенного давления, диабета и других факторов вероятность деменции оказалась на 75% выше. В дальнейшем разрыв сокращался, но сохранялся на протяжении 20 лет, а общий риск развития деменции был выше на 34%.
По мнению авторов работы, после ТИА следует заботиться не только о профилактике инсульта, но и о долгосрочном состоянии когнитивных функций. При этом исследование не подтверждает, что сама ТИА напрямую вызывает деменцию.
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