Одно состояние связали с повышенным риском деменции

24 сентября 2026, 12:21

Neurology: микроинсульт оказался связан с повышенным риском развития деменции

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Перенесенная транзиторная ишемическая атака (ТИА), также известная как микроинсульт, оказалась связана с повышенным риском развития деменции. У каждого пятого пациента через время диагностировали это заболевание. Результаты исследования опубликовал журнал Neurology.