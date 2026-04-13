Офтальмохирург Шилова предупредила об опасности поллинозного конъюнктивита
Поллинозный конъюнктивит может вызвать микротравмы на слизистой глаза и появление гнойных язв. Об этом предупредила профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.
По ее словам, поллинозный сезонный конъюнктивит является острой реакцией слизистой оболочки глаза на пыльцу растений. Основными симптомами являются слезотечение, зуд, жжение, покраснение, отек век, светобоязнь. Все это сопровождается аллергическим ринитом.
«Из-за сильнейшего зуда пациенты постоянно трут глаза руками. Это может привести к микротравмам слизистой и заносу инфекции. Воспаление способно перейти с конъюнктивы на роговицу: на ней образуются эрозии, а при инфицировании — гнойные язвы», — сказала Шилова Москве 24.
Она посоветовала аллергикам на улице носить плотно прилегающие солнцезащитные очки, отказаться на период цветения от контактных линз, пользоваться увлажняющими каплями, чтобы механически вымывать пыльцу из конъюнктивальной полости. А после улицы необходимо немедленно умываться и переодеваться.
В случае резкого снижения или затуманивания зрения, появления сильной режущей боли в глазу и невозможности открыть его на свету, выделения желтого или зеленого гноя Шилова призвала срочно обратиться к врачу.