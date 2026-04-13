Офтальмохирург Шилова предупредила об опасности поллинозного конъюнктивита

Поллинозный конъюнктивит может вызвать микротравмы на слизистой глаза и появление гнойных язв. Об этом предупредила профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.





По ее словам, поллинозный сезонный конъюнктивит является острой реакцией слизистой оболочки глаза на пыльцу растений. Основными симптомами являются слезотечение, зуд, жжение, покраснение, отек век, светобоязнь. Все это сопровождается аллергическим ринитом.





«Из-за сильнейшего зуда пациенты постоянно трут глаза руками. Это может привести к микротравмам слизистой и заносу инфекции. Воспаление способно перейти с конъюнктивы на роговицу: на ней образуются эрозии, а при инфицировании — гнойные язвы», — сказала Шилова Москве 24.