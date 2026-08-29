Офтальмолог назвал заболевания глаз, гораздо чаще встречающиеся у мужчин
Мужчины значительно чаще женщин страдают центральной серозной хориоретинопатией (отслойка сетчатки из-за скопления жидкости) и дальтонизмом. Об этом «Газете.Ru» сообщил офтальмолог-офтальмохирург, член Российского общества офтальмологов и Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов Виктор Борзых.
Врач утверждает, что большинство глазных заболеваний не имеют выраженной гендерной предрасположенности. Тем не менее, пол, гормональный баланс, состояние иммунной системы и образ жизни могут влиять на риск возникновения некоторых офтальмологических проблем.
Существуют, однако, два заболевания, которые чаще встречаются у мужчин. Одним из них является центральная серозная хориоретинопатия, при которой под сетчаткой скапливается жидкость, что может привести к ухудшению центрального зрения. Мужчины сталкиваются с этим заболеванием примерно в два-три раза чаще женщин, как пояснил специалист.
Еще более заметные различия наблюдаются в случае наследственных нарушений цветовосприятия, известных как дальтонизм. Поскольку красно-зеленая цветовая слепота связана с X-хромосомой, мужчины подвержены ей значительно чаще, заключил Борзых.
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