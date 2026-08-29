Офтальмолог назвал заболевания глаз, гораздо чаще встречающиеся у мужчин

29 августа 2026, 08:10

Офтальмолог Борзых: мужчины чаще женщин страдают двумя заболеваниями глаз

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Мужчины значительно чаще женщин страдают центральной серозной хориоретинопатией (отслойка сетчатки из-за скопления жидкости) и дальтонизмом. Об этом «Газете.Ru» сообщил офтальмолог-офтальмохирург, член Российского общества офтальмологов и Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов Виктор Борзых.