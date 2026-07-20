Офтальмолог назвала проблемы со зрением, которые наступают после 40 лет

20 июля 2026, 16:27

Офтальмолог Казанцева: сухость глаз после 40 лет связана с гормонами

Фото: iStock/eternalcreative

После 40 лет начинают проявляться различные проблемы со зрением. Об этом предупредила ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева.





Чаще всего в этом возрасте проявляется пресбиопия, или возрастная дальнозоркость. Из-за этого становится трудно читать мелкий шрифт и появляется привычка отодвигать книгу или телефон подальше. Такое состояние можно скорректировать с помощью очков или линз. Кроме того, после сорока лет часто появляется сухость глаз, которая сопровождается ощущением песка, жжения и тумана.





«Это связано с гормональными изменениями, особенно у женщин в период менопаузы. Это норма, но требует обязательной коррекции увлажняющими каплями для предотвращения повреждения роговицы», — пояснила Казанцева в разговоре с RuNews24.ru.