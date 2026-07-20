Офтальмолог назвала проблемы со зрением, которые наступают после 40 лет
Офтальмолог Казанцева: сухость глаз после 40 лет связана с гормонами
После 40 лет начинают проявляться различные проблемы со зрением. Об этом предупредила ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева.
Чаще всего в этом возрасте проявляется пресбиопия, или возрастная дальнозоркость. Из-за этого становится трудно читать мелкий шрифт и появляется привычка отодвигать книгу или телефон подальше. Такое состояние можно скорректировать с помощью очков или линз. Кроме того, после сорока лет часто появляется сухость глаз, которая сопровождается ощущением песка, жжения и тумана.
«Это связано с гормональными изменениями, особенно у женщин в период менопаузы. Это норма, но требует обязательной коррекции увлажняющими каплями для предотвращения повреждения роговицы», — пояснила Казанцева в разговоре с RuNews24.ru.
Также с возрастом может увеличиваться количество плавающих мушек из-за изменения структуры стекловидного тела. Такое состояние терапии не требует. К врачу необходимо обратиться в случае внезапного искажения букв или линий, сужения поля зрения, резкого появления тумана в одном глазу, а также внезапной потери зрения на фоне гипертонии или диабета, заключила офтальмолог.