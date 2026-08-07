Офтальмолог ответила, чего нельзя делать при попадании в глаз соринки
Врач Шилова: нельзя тереть глаз, если в него попала соринка
При попадании песка, соринки или другого постороннего предмета в глаз категорически запрещается тереть его. Об этом заявила профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова.
Специалист подчеркнула, что перед процедурой следует тщательно вымыть руки, пишет RT. Если пациент пользуется контактными линзами, их нужно аккуратно снять, однако делать это разрешается только в том случае, если линза снимается без усилий.
«Глаз необходимо обильно промыть стерильным физиологическим раствором или чистой прохладной водой. Струя должна быть слабой, без давления. Во время промывания следует несколько раз поморгать», — дала рекомендации эксперт.Офтальмолог предупредила, что трение глаза крайне опасно: песчинка или металлическая стружка может перемещаться по поверхности роговицы, усугубляя повреждение. Кроме того, запрещено пытаться извлечь инородное тело пальцами, пинцетом, ватными палочками, салфетками или краем платка. Также не следует сильно давить на веки, накладывать тугую повязку, закапывать обезболивающие препараты, антибиотики или применять народные средства без врачебного назначения.
Шилова отметила, что если после промывания сохраняются боль, ощущение инородного тела, слезотечение или светобоязнь, необходимо срочно обратиться к офтальмологу. Даже после удаления соринки на роговице может остаться микротравма, требующая профессионального наблюдения.
Особую осторожность следует проявить в случаях, когда предмет внедрился в ткани глаза, виден на роговице или выступает из глаза. В такой ситуации самостоятельное извлечение и промывание запрещены. Глаз необходимо защитить от случайного давления и немедленно доставить пострадавшего в медучреждение.
Кроме того, неотложный осмотр обязателен, если инородное тело попало в глаз на высокой скорости (при работе с дрелью, молотком, газонокосилкой), представляет собой металлическую, стеклянную или деревянную частицу, если человек не может открыть веко, а также при кровотечении, изменении формы зрачка или видимом повреждении глаза. В случае попадания химического вещества, резюмировала эксперт, промывание необходимо начинать немедленно и продолжать не менее 20 минут, после чего незамедлительно обратиться за неотложной офтальмологической помощью.