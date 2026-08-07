Офтальмолог ответила, чего нельзя делать при попадании в глаз соринки

07 августа 2026, 17:02

Врач Шилова: нельзя тереть глаз, если в него попала соринка

Фото: istockphoto/champpixs

При попадании песка, соринки или другого постороннего предмета в глаз категорически запрещается тереть его. Об этом заявила профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова.





Специалист подчеркнула, что перед процедурой следует тщательно вымыть руки, пишет RT. Если пациент пользуется контактными линзами, их нужно аккуратно снять, однако делать это разрешается только в том случае, если линза снимается без усилий.





«Глаз необходимо обильно промыть стерильным физиологическим раствором или чистой прохладной водой. Струя должна быть слабой, без давления. Во время промывания следует несколько раз поморгать», — дала рекомендации эксперт.