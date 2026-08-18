Врач рассказал, какие раны мазать йодом, а какие — зеленкой
Йод и зеленка — самые доступные антисептики в домашней аптечке. Но многие используют их неправильно, а иногда и во вред. Об этом сообщил врач-травматолог-ортопед клиники «Постурато» Салават Сафиуллин, передает «Газета.Ru».
Эксперт подчеркнул, что йод и зелёнка не являются взаимозаменяемыми средствами для обработки кожи. У них разные механизмы действия и показания к применению.
По его словам, йод действует агрессивно и вызывает химический ожог тканей. Поэтому его следует использовать только для нанесения на неповреждённую кожу вокруг раны. Если йод попадёт в рану, это замедлит процесс заживления и может привести к повреждению тканей.
Зелёнка действует более мягко и подходит для обработки поверхностных ссадин и царапин. Однако у неё есть недостаток: она окрашивает кожу, и под её слоем врач может не заметить признаки воспаления, покраснения или нагноения, отметил Сафиуллин.
Особенно важно правильно обрабатывать глубокие и колотые раны. Их категорически запрещено обрабатывать спиртовыми растворами, так как это не только не способствует заживлению, но и может причинить вред, предупредил специалист.
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