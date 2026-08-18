Врач рассказал, какие раны мазать йодом, а какие — зеленкой

18 августа 2026, 12:39

Врач Сафиуллин: йод наносят только вокруг раны, зеленку — на ссадины

Фото: iStock/Olga Yastremska

Йод и зеленка — самые доступные антисептики в домашней аптечке. Но многие используют их неправильно, а иногда и во вред. Об этом сообщил врач-травматолог-ортопед клиники «Постурато» Салават Сафиуллин, передает «Газета.Ru».